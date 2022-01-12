سؤال محير للمسافرين: ما سبب وجود ثقوب صغيرة في نوافذ الطائرة؟

في الوقت الحالي، يرغب البعض السفر لبعض البلاد الدافئة والهروب من الشتاء البارد للاستمتاع بأشعة الشمس على الشواطئ، لكن هل تساءل البعض يوما أثناء الوجود على متن طائرة، عن سبب وجد ثقب صغير أسفل تلك النوافذ؟
سبب وجود ثقوب بنوافذ الطائرة
وبحسب ما ذكره موقع «ديلي ستار» البريطاني، لا تبدو الثقوب في نوافذ الطائرات جذابة لكنها تلعب دورًا مهمًا؛ إذ أخبرت إدارة الطيران الفيدرالية موقع «بيزنس إنسايد»: «تتكون نوافذ الطائرة من ثلاثة أجزاء منفصلة، الجزء الخارجي يتعامل مع اختلاف ضغط الهواء، وبفضل الثقوب الصغيرة المتواجدة بالجزء الأوسط والمعروفة باسم «ثقب الفجوة» تحدث موازنة ضغط الهواء».
وتسمح فتحة «الفجوة» بالضغط لتحقيق التوازن بين مقصورة الركاب وفجوة الهواء، بمعنى أن الجزء الخارجي يتحمل الضغط بينما يعمل الجزء الأوسط بمثابة حماية وأمان.
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