ذئاب تخرج من الغابات وتهجم على البشر جوعًا في روسيا .. فيديو

في حادثة غريبة من نوعها ، شهدتها مقاطعة نوفغورود الروسية بشمال غرب روسيا عندما بدأت الذئاب تخرج من الغابة لتهدد القرى والبلدات المحلية بسبب ظروف الطقس السيئة.
والتى أنتشرت في أنحاء الشوارع العامة وأصبحت تهجم علي مارة وليس هكذا وفقط بل ظهرت حالات اعتداء الحيوانات البرية على الحيوانات المنزلية والإنسان وقالت إن موظفيها يحققون في الأمر، بحسب ما أفادت النيابة العامة المحلية.
وأشار ناطق باسم النيابة العامة في مقاطعة نوفغورود إلى أنه تم تسجيل حقائق هجوم الذئاب على الحيوانات المنزلية في منطقتي ستاروروسكي وخفوينينسكي، أما منطقة خفوينينسكي فشهدت هجوم ذئب على الإنسان، بحسب صحيفة لايف الروسية .
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