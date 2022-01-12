

ذئاب تخرج من الغابات وتهجم على البشر جوعًا في روسيا .. فيديو ذئاب تخرج من الغابات وتهجم على البشر جوعًا في روسيا .. فيديو

في حادثة غريبة من نوعها ، شهدتها مقاطعة نوفغورود الروسية بشمال غرب روسيا عندما بدأت الذئاب تخرج من الغابة لتهدد القرى والبلدات المحلية بسبب ظروف الطقس السيئة.



والتى أنتشرت في أنحاء الشوارع العامة وأصبحت تهجم علي مارة وليس هكذا وفقط بل ظهرت حالات اعتداء الحيوانات البرية على الحيوانات المنزلية والإنسان وقالت إن موظفيها يحققون في الأمر، بحسب ما أفادت النيابة العامة المحلية.



وأشار ناطق باسم النيابة العامة في مقاطعة نوفغورود إلى أنه تم تسجيل حقائق هجوم الذئاب على الحيوانات المنزلية في منطقتي ستاروروسكي وخفوينينسكي، أما منطقة خفوينينسكي فشهدت هجوم ذئب على الإنسان، بحسب صحيفة لايف الروسية .

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وتسببت هذة الذئاب بنقل رجل تعرض للهجوم إلى المستشفى مصابا بجروح حيث قدمت له إسعافات أولى، وتعهدت النيابة العامة بتقييم إجراءات تتخذها السلطة المحلية لضبط عدد الحيوانات البرية في المنطقة.كما وقالت صحيفة "لايف" الروسية بإن ذئاب مقاطعة نوفغورود والتي تواجه جوعًا في فصل الشتاء قد غادرت الغابات وتوجهت نحو القرى والبلدات، وافترضت الصحيفة أن سبب المجاعة بين الذئاب يكمن في انخفاض أعداد القنادس والخنازير البرية التي قُتلت العام الماضي غالبيتها .وذلك بسبب لخطر تفشي حمى الخنازير الإفريقية في المنطقة، وأشارت بعض الإحصاءات إلى إن عدد الذئاب في المنطقة ازداد العام الماضي من 360 إلى 420 ذئبا.