

«الأيس كريم ممنوع».. 7 طرق للتخلص من الدهون بعد تناول وجبة دسمة «الأيس كريم ممنوع».. 7 طرق للتخلص من الدهون بعد تناول وجبة دسمة

يستسلم البعض إلى رغبتة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة وغير المشبعة، مثل الحلويات والبيتزا والبطاطس المقلية، وهذه الأطعمة تسبب زيادة الوزن، ورفع مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، وبالتالي يجب عدم الإفراط في تناول هذه الأطعمة.



وحسبما نشر موقع style craze، في حالة تناولك الكثير من الأطعمة الدهنية، فهناك إرشادات يمكنك اتباعها لتقليل الآثار الضارة.



ماذا تفعل بعد تناول الأطعمة الغنية بالدهون

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1. اشرب الماء الفاتريساعد شرب الماء الفاتر بعد تناول الأطعمة الدسمة على تهدئة وتنشيط الجهاز الهضمي، لأن الماء يعمل كحامل للمغذيات التي يحتاجها الجسم، فإذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء، فإن الأمعاء الدقيقة تمتص الماء من الطعام للهضم، مما يؤدي إلى الجفاف والإمساك.2. تناول مشروب التخلص من السموم “detox”تساعد مشروبات التخلص من السموم ، على طرد السموم التي تتراكم في المعدة بعد تناول الأطعمة الدسمة، ويقترح بعض الباحثين أن برامج إزالة السموم أو مشروبات التخلص من السموم تساعد في إطلاق السموم وتساعد على إنقاص الوزن.و أظهرت دراسة أجريت على النساء الكوريات أن شرب عصير الليمون أو اتباع نظام غذائي لإزالة السموم يحتوي على الليمون، يقلل من دهون الجسم ويحسن مقاومة الأنسولين.3- قم نزهةالمشي لمدة 30 دقيقة بعد تناول وجبة دسمة، يساعد على تحسين الهضم و يعزز حركة المعدة بشكل أفضل ويساعد على الهضم ، وقد يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن، لذلك اذهب في نزهة بعد تناول الأطعمة الدهنية لإرخاء جسمك.4. خطط لوجبتك التاليةيساعدك التخطيط المسبق لوجباتك على تجنب تناول الأطعمة غير الصحية والدهنية، و قم بتضمين الخضار والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي، وحافظ على رطوبتك عن طريق شرب كمية كافية من الماء والعصائر، وتناول عشاء خفيف.5- تناول الزبادي أو اللبن الرائبيحتوي الزبادي أو اللبن الرائب على بكتيريا البروبيوتيك، التي تساعد على تحقيق التوازن بين صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء وتقوية المناعة، خاصة بعد تناول الأطعمة الدهنية.6- تناول المزيد من الفواكه والخضرواتيساعد تناول الفواكه والخضروات، على توفير ما يكفي من الفيتامينات والمعادن والألياف لجسمك للقيام بالعمليات الحيوية المختلفة، و يؤدي تناول الأطعمة الزيتية الخالية من الألياف والمغذيات الأساسية والغنية بالدهون المشبعة والمتحولة إلى الإمساك.لذلك، تناول الفاكهة و الخضروات كوجبة خفيفة منعشة في منتصف الصباح يمد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.7- النوم عدد ساعات كافيةيساعد النوم الجيد على تحسين مزاجك، والتخلص من الصداع، كماتؤثر قلة النوم بشكل سلبي على مستوى ضغط الدم والكولسترول في الجسم.ما لا يجب عليك فعله بعد تناول الأطعمة الدسمة1- تجنب تناول الأطعمة الباردةإن تناول الأطعمة الباردة، مثل الآيس كريم بعد تناول الأطعمة الدسمة له آثار ضارة على الكبد والمعدة والأمعاء، لأنه يصعب هضم الطعام الدهني، واتباعه بالطعام البارد يجعل عملية الهضم أصعب، وقد تعاني من الانتفاخ وعسر الهضم. لذلك تجنب تناول الأطعمة الباردة بعد الوجبات الثقيلة.2- لا تذهب إلى الفراش مباشرة بعد الأكللا تذهب للنوم مباشرة بعد تناول وجبة ثقيلة، امنح دائمًا فجوة من 2-3 ساعات بين العشاء ووقت النوم، لأن النوم بعد الأكل مباشرة يؤدي إلى صعوبة هضم الطعام، مما يؤدي إلى الانتفاخ وزيادة ترسب الدهون.