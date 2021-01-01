دراسة: الشاي الأخضر قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة حديثة عن أن تناول الشاي الأخضر يرتبط بانخفاض معتدل في مخاطر الإصابة بأمراض السرطان مثل سرطان القولون، والمستقيم، والمعدة والمريء، والبروستاتا.
جاء ذلك عقب مراجعة مجموعة من الباحثين في كلية الطب بجامعة "واشنطن" الأمريكية نتائج 11 دراسة تجريبية، بما في ذلك فحص حالات ما مجموعة 1,795 مشاركا تناولوا سواء مستخلص من الشاي الأخضر أو دواء وهمي، فضلا عن مراجعة نتائج 131 دراسة غير تجريبية.
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