منها منتجات الألبان.. أطعمة يجب تناولها لتحسين صحة العظام



لتحسين صحة العظام لتحسين صحة العظام





تعد العظام القوية ضرورية للصحة الجيدة، وتسبب هشاشة العظام حوالي 8.9 مليون حالة كسور في السنة حول العالم! فيما يلي أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقوية عظامك وفقا لموقع "هيلثي".



1.الاجبان ومنتجات الالبان

الحليب هو مصدر أساسي للكالسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والفيتامينات A وD. يمكنك الحفاظ على قوة عظامك عن طريق تناول حليب البقر. يمكنك أيضًا شرب الحليب المدعم بالكالسيوم وفيتامين د. ومع ذلك، تجنبه إذا كنت تعاني من حساسية من مادة اللاكتوز.

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الزبادي مصدر جيد للبروبيوتيك والكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات د، أ، وحمض الفوليك. لقد وجد العلماء أن تناول الزبادي بشكل يومي يمكن أن يساعد في منع الكسور. إذا كنت تعاني من ضعف العظام، فمن الأفضل تناول الزبادي المدعم بالكالسيوم.تحتوي الأجبان على كمية كبيرة من الكالسيوم. كما أنه مصدر كبير لفيتامين أ وفيتامين ب 12 والزنك والفوسفور.2.الخضراوات الورقيةالخضار الورقي مثل السبانخ واللفت والجرجير والخس والسلق هي مصادر كبيرة للكالسيوم ومضادات الأكسدة والفيتامينات C و K. يمكن أن يساعدك استهلاك ما لا يقل عن ثلاثة أنواع مختلفة من الخضر الورقية الداكنة كل يوم في الحصول على عظام أقوى وتقوية مناعتك.3.الاسماكتعتبر الأسماك مثل السردين والتونة وسمك السلور والسلمون مصادر غذائية كاملة لفيتامين د. يساعد فيتامين د على تعزيز تمعدن العظام. وبدون فيتامين د، لن تتمكن عظامك من امتصاص الكالسيوم.4.زبدة اللوززبدة اللوز هي مصدر كبير للبروتين والكالسيوم. هذه الزبدة النباتية تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول، ومذاقها غني وجيد، وتحمي قلبك.5. البروكليالبروكلي هو نبات معروف بفوائده الصحية العديدة. غني بالكالسيوم وفيتامين ج والبوتاسيوم والفوسفور وحمض الفوليك وفيتامين ك. يمكن أن يساعدك تناول البروكلي بشكل يومي في الحصول على عظام وأسنان قوية. كما أنه يساعدك على إنقاص الوزن ومحاربة ارتفاع ضغط الدم والسرطان والسكري.