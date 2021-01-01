7 آثار جانبية خطيرة لعصير الليمون



عصير الليمون عصير الليمون





لا شك أن عصير الليمون من أفضل المشروبات فهو يروي عطش المرء في لمح البصر. ولكن مهما كان مفيدًا، فإن له أيضًا عددًا من الآثار الجانبية التي قد تسبب مخاطر صحية. فإن هذا لا يعني أنه يجب عليك الابتعاد تمامًا عنه، ولكن تناوله باعتدال ومع اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى يتسنى لك الاستمتاع بفوائده.



1.ارتجاع المريء

وفق الموقع هيلث ارتجاع المريء، هو اضطراب في الجهاز الهضمي يؤثر على حلقة العضلات بين المريء والمعدة. يحدث ارتجاع المريء عن طريق الأطعمة الحارة أو الحمضية. وعصير الليمون واحد من بينها. يمكن لعصير الليمون في الواقع تهيج بطانة المريء مما يؤدي إلى تفاقم ارتجاع المريء.

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2.تسوس الأسنانعصير الليمون يحتوي على نسبة عالية من حامض الستريك. هذا يمكن أن يؤدي إلى تسوس مينا الأسنان. يمكن أن يؤدي المحتوى الحمضي العالي في عصير الليمون إلى إذابة المينا.3. قرحة المعدةقرحة المعدة، والمعروفة أيضًا باسم القرحة الهضمية، هي تقرحات مؤلمة للغاية توجد في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة. تحدث قرحة المعدة عندما تضعف البطانة المخاطية السميكة داخل المعدة.يمكن أن يؤدي زيادة حمض الستريك الموجود بالليمون إلى تهيج بطانة المعدة ومنع القرحة من الشفاء بشكل صحيح.تشمل أعراض قرحة المعدة ألمًا رهيبًا داخل المعدة، وانتفاخًا، وقيئًا، وفقدانًا غير متوقع للوزن.4. مشاكل أثناء الحمليعتبر الحمل وقتًا مهمًا وحساسًا لأي امرأة. نظرًا لأن الاستهلاك المفرط لعصير الليمون يمكن أن يؤثر على المعدة، فقد يؤثر ذلك بشكل مباشر على الطفل داخل رحم الأم.يمكن أن يؤدي تناول الكثير من عصير الليمون أثناء الحمل إلى تقلصات في المعدة وعسر الهضم وحتى الإسهال.5.قد يؤثر على الكلىعلى الرغم من أن عصير الليمون يساعد في علاج حصوات الكلى ومفيد للكلى، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى يجب ألا يستهلكوا عصير الليمون لأنه قد يتسبب في تلف الكلى.تحتوي ثمار الحمضيات بشكل عام على مستويات عالية من البوتاسيوم قد هذا يؤدي إلى مستويات غير طبيعية من البوتاسيوم والصوديوم والفوسفور.تشمل الأعراض عدم انتظام ضربات القلب وضعف وبطء معدل ضربات القلب.