3 أسباب غير متوقعة للإصابة بـ الاكتئاب.. اعرفها



الاكتئاب الاكتئاب





الاكتئاب ليس عاطفياً وعقلياً فحسب ، بل يهاجمك جسديًا أيضًا، عندما تصبح الأعراض العاطفية هي الأعراض الرئيسية ، غالبًا ما يتجاهل الكثيرون كيف يهاجم اضطراب الصحة العقلية جسمك.



الاكتئاب هو أحد أكثر اضطرابات الصحة العقلية شيوعًا ، حيث يكافح أكثر من 300 مليون شخص في العالم الاكتئاب يوميًا.

قد يعجبك أيضا...

اسباب مختلفة للاكتئاب1. موسم الصيف أو الحرارة الزائدةالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) هو نوع من الاكتئاب يرتبط بالتغيرات في المواسم، يمكن أن يكون التعرض المطول للطقس الحار سببًا للاكتئاب، وهذا يعني أن الكثير من الحرارة يمكن أن تصل إلى رأسك وتؤدي إلى تقلبات مزاجية، يمكن أن يؤدي المناخ الرطب بشكل لا يطاق إلى الاكتئاب .2. التدخينهناك علاقة واضحة بين التدخين والاكتئاب، كشفت الدراسات أن الأشخاص المعرضين للاكتئاب هم أكثر عرضة لاتخاذ هذه العادة، بالإضافة إلى ذلك ، من المعروف أن النيكوتين يؤثر على نشاط الناقل العصبي في دماغ الإنسان3. مشاكل الغدة الدرقيةالغدة الدرقية هرمون مهم تفرزه الغدة الدرقية، يعتبر الاكتئاب من الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية ، وهي حالة تفشل فيها الغدة الدرقية في إفراز ما يكفي من الهرمونات كلما زادت شدة الغدة الدرقية ، كلما زادت حدة تغيرات المزاج.