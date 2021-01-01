جديدة ولذيذة.. طريقة تحضير الدجاج بالبشاميل

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طريقة تحضير الدجاج بالبشاميل


يعد الدجاج بالبشاميل من الأكلات الغير تقليدية، ويفضل الكثير من الأشخاص تناول الدجاج بطرق مختلفة وشهية.



وإليك طريقة تحضير الدجاج بالبشاميل بالخطوات .

مقادير الدجاج بالبشاميل
نصف كيلو صدور دجاج شرائح

شرائح فلفل أحمر وأصفر

نصف لتر لبن

شرائح بصل
شرائح فلفل أخضر

6 ملعقة كبيرة دقيق

ملح

فلفل أسود

1 لتر كريمة

زبدة

رشة جوزة الطيب

قرفة ناعمة

جبنة مبشورة مشكلة

طريقة تحضير الدجاج بالبشاميل
1- يشوح الدجاج مع زبدة وملح وفلفل وجوزة الطيب والقرفة

2- يضاف إليها الفلفل الأخضر والأحمر والبصل ويشوح

3- في وعاء تحمر الزبدة مع الدقيق

4- ثم يضاف اللبن والكريمة وجوزة الطيب والقرفة

5- ويخفق تدرجيا حتى تتجانس المكونات والحصول على قوام البشاميل المطلوب

6- في وعاء التقديم يوضع خليط الدجاج

7- يضاف البشاميل على الدجاج ثم الجبنة على الوجه

8- يدخل الفرن لمدة 20 دقيقة

9- يقدم الدجاج بالبشاميل ساخنا

المصدر: elbalad

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