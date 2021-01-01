جديدة ولذيذة.. طريقة تحضير الدجاج بالبشاميل



طريقة تحضير الدجاج بالبشاميل طريقة تحضير الدجاج بالبشاميل



يعد الدجاج بالبشاميل من الأكلات الغير تقليدية، ويفضل الكثير من الأشخاص تناول الدجاج بطرق مختلفة وشهية.







وإليك طريقة تحضير الدجاج بالبشاميل بالخطوات .

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مقادير الدجاج بالبشاميلنصف كيلو صدور دجاج شرائحشرائح فلفل أحمر وأصفرنصف لتر لبنشرائح بصلشرائح فلفل أخضر6 ملعقة كبيرة دقيقملحفلفل أسود1 لتر كريمةزبدةرشة جوزة الطيبقرفة ناعمةجبنة مبشورة مشكلةطريقة تحضير الدجاج بالبشاميل1- يشوح الدجاج مع زبدة وملح وفلفل وجوزة الطيب والقرفة2- يضاف إليها الفلفل الأخضر والأحمر والبصل ويشوح3- في وعاء تحمر الزبدة مع الدقيق4- ثم يضاف اللبن والكريمة وجوزة الطيب والقرفة5- ويخفق تدرجيا حتى تتجانس المكونات والحصول على قوام البشاميل المطلوب6- في وعاء التقديم يوضع خليط الدجاج7- يضاف البشاميل على الدجاج ثم الجبنة على الوجه8- يدخل الفرن لمدة 20 دقيقة9- يقدم الدجاج بالبشاميل ساخنا