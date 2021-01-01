جديدة ولذيذة.. طريقة تحضير الدجاج بالبشاميل

طريقة تحضير الدجاج بالبشاميل
يعد الدجاج بالبشاميل من الأكلات الغير تقليدية، ويفضل الكثير من الأشخاص تناول الدجاج بطرق مختلفة وشهية.
وإليك طريقة تحضير الدجاج بالبشاميل بالخطوات .
مقادير الدجاج بالبشاميل
نصف كيلو صدور دجاج شرائح
شرائح فلفل أحمر وأصفر
نصف لتر لبن
شرائح بصل
شرائح فلفل أخضر
6 ملعقة كبيرة دقيق
ملح
فلفل أسود
1 لتر كريمة
زبدة
رشة جوزة الطيب
قرفة ناعمة
جبنة مبشورة مشكلة
طريقة تحضير الدجاج بالبشاميل
1- يشوح الدجاج مع زبدة وملح وفلفل وجوزة الطيب والقرفة
2- يضاف إليها الفلفل الأخضر والأحمر والبصل ويشوح
3- في وعاء تحمر الزبدة مع الدقيق
4- ثم يضاف اللبن والكريمة وجوزة الطيب والقرفة
5- ويخفق تدرجيا حتى تتجانس المكونات والحصول على قوام البشاميل المطلوب
6- في وعاء التقديم يوضع خليط الدجاج
7- يضاف البشاميل على الدجاج ثم الجبنة على الوجه
8- يدخل الفرن لمدة 20 دقيقة
9- يقدم الدجاج بالبشاميل ساخنا
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