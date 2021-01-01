

علاجات طبيعية لتشقق الشفاه علاجات طبيعية لتشقق الشفاه





تشقق الشفاه هي إحدي الأشياء التي يعاني منها الكثير خلال فصل الشتاء، فإن تشقق الشفاه الشديد بشكل مستمر يمكن أن يكون أحد أعراض المرض أو النقص في فيتامينات الجسم .





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على الرغم من توفر مجموعة كبيرة من بلسم الشفاه والهلام ، فقد يعتمد البعض علي علاج تشقق الشفاه بالأعشاب ونقدم لكي اليوم 6 علاجات طبيعية لتشقق الشفاه في الشتاء.متجر طبي عبر الإنترنت في الهندعلاجات طبيعية لتشقق الشفاه في الشتاء1. الصبارالصبار المعروف لأغراض متنوعة مفيد للبشرة أيضًا. يتم استخدامه في العديد من كريمات البشرة.- في حالة وجود نبتة صبار في منزلك ، ما عليك سوى أخذ الجل الموجود داخل الأوراق ووضعه مباشرة فهو لا يرطب الشفاه فحسب ، بل يحارب البكتيريا أيضًا.2. الجلسرين- الجلسرين فعال جدا في حبس رطوبة بشرتنا وبالتالي يمنع الجفاف.- يمكنك بسهولة شراء الجلسرين النقي ويمكنك أيضًا محاولة مزجه مع كمية متساوية من ماء الورد للحصول على تأثير أفضل.3. كريمة الحليب- في حالة احتواء الحليب على كمية من الدهون ، قم بإزالته عند غلي الحليب وجمعه على مدار أسبوع.- كريم الحليب يمكن استخدامه على شفتيك مباشرة لتنعيمها. يمكنك تجميده للحفظ.4. سكر وعسل- يعتبر السكر والعسل معًا مقشرًا جيدًا ويستخدم لإزالة الخلايا الميتة من شفتيك.- اخلطي ملعقة صغيرة من كل من السكر والعسل لعمل المقشر. ضعيه على شفتيك واتركيه لبضع دقائق قبل فركه بلطف باستخدام الماء الفاتر.5. زيت الخروعكونه زيتًا كثيفًا ، فقد وجد أن زيت الخروع مفيد في علاج تشقق الشفاه. يمكنك استخدامه على شفتيك عدة مرات في اليوم.أيضا يمكنك مزج زيت الخروع مع الجلسرين وتطبيقه على شفتيك قبل الذهاب للنوم للحصول على شفاه ناعمة في الصباح.6. زيت جوز الهند- يعتبر زيت جوز الهند خيارًا رائعًا آخر لاستخدامه على الشفاه. نظرًا لأن زيت جوز الهند يصلب في الشتاء ، فمن الرائع حمله كمرهم للشفاه.- يحمي زيت جوز الهند شفتيك من أشعة الشمس الضارة.علاج تشقق الشفاه في الشتاءعلاج تشقق الشفاه في الشتاء اكثر ما يحتاجه الكثير حيث ان مع انخفاض درجات الحرارة ، تنخفض أيضًا مستويات الرطوبة في الهواء ، مما يترك بشرة شفتيك الرقيقة والحساسة عرضة للجفاف والتشقق.جربي علاج تشقق الشفاه في الشتاء بدون مرطبات للمساعدة في الحفاظ على شفتيك ناعمة ورطبة حتى في الطقس السيئ.فاذا كنتي تبحثين علاج تشقق الشفاه في الشتاء عليكي ان تتجنبي مرطب الشفاه الذي يحتوي على مكونات منتول أو نعناع أو ممتلئ الجسم لأنها يمكن أن تهيج الجلد وتجفف شفتيك، الأمر نفسه ينطبق على أحمر الشفاه غير اللامع ، حيث يحتوي على المزيد من الأصباغ والشمع وزيوت أقل ، مما يجعل المنتج أكثر عرضة لامتصاص الرطوبة من بشرتك. بدلًا من ذلك ، عالج تشقق شفتيك بمكونات مغذية مثل شمع العسل وزبدة الشيا والمورينجالذلك ابحثي عن مرطب شفاه يحتوي على مكون مرطب ، مثل حمض الهيالورونيك ، مع مطريات مثل الفازلين ، لقفل تلك الرطوبة.علاج تشقق الشفايف .. تعرفي على أفضل علاج لتشقق الشفاة | أهل السعوديةعلاجات طبيعية لتشقق الشفاه في الشتاءاشرب الكثير من السوائل نظرًا لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى جفاف الشفاه وتقشرها وتشققها ، فمن المهم أن تحافظ على رطوبتك عن طريق تناول الماء وعصائر الفاكهة الطبيعية طوال اليوم.قشري شفتيك: ضعي مقشرًا لطيفًا بخصائص ترطيب لإزالة الجلد الميت. هذا يمكن أن يساعد في تجديد صحة شفتيك.علاج تشقق الشفاه - موضوععلاجات طبيعية لتشقق الشفاه في الشتاءاستخدم واقي الشمس: يمكن للواقي من الشمس أن يمنع شفتيك من المزيد من الجفاف ويمنع الجلد من التقشر.استخدم مرطب شفاه غير سام: تحتوي بعض أنواع مرطب الشفاه الموجودة في الأسواق على مكونات ضارة وجافة مثل الكافور والمنثول. تجنب شرائها. بدلاً من ذلك ، اختاري مرطب الشفاه الذي يحتوي على شمع العسل أو الفازلين أو أي من المكونات العشبية الطبيعية المذكورة أعلاه.الحد من التعرض للعوامل الجوية: يمكنك الحد من التعرض للعوامل الجوية عن طريق ارتداء وشاح أو قناع يمكن التخلص منه حول فمك في الشتاء ، أو وضع واقٍ من الشمس عالي الحماية من الشمس في الصيف.تجنب لمس شفتيك: لمس وجهك باستمرار بأصابعك طريقة مؤكدة لنقل الجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة شفتيك.تجنب التدخين: يمكن للتبغ أن يهيج ويجفف الجلد حول الشفاه. لذلك ، تجنب أو قلل من تواتر التدخين.علاج تشقق الشفاه بالأعشاب هو الافضل علي الاطلاق حيث ان الطرق الطبيعية اكثر فاعلية وامانا ونعرض لكي علاج تشقق الشفاه بالأعشابالصباريتمتع الصبار بخصائص تماسك طبيعية تربط الخلايا المتساقطة لتمنحك بشرة أكثر نعومة. يهدئ بشرتك ويزيل بلطف خلايا الجلد الميتة. كما أن لها تأثيرات وقائية ومبردة على الجلدبدل الجل الصناعى .. اعرفى طريقة عمل جل الصبار فى البيت - اليوم السابععلاجات طبيعية لتشقق الشفاه في الشتاءسوف تحتاجورقة الصبارما عليك القيام بهقطع ورقة الصبار جانبيا واغرف الهلام في وعاء (مع غطاء محكم الإغلاق).ضعي الجل على شفتيك واتركيه طوال الليل.قم بتخزين الجل المتبقي في حاوية محكمة الإغلاق. احتفظ بها في الثلاجة إذا كنت تعيش في مناخ حار ومعتدل.الشاي الاخضريحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول التي لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للضوء على الجلد ، لا يوجد دليل علمي على أنه يمكن أن يشفي تشقق الشفاه. ومع ذلك ، يقال أن أكياس الشاي الأخضر يمكن أن تخفف من الإحساس بالحرقان على شفتيك المتشققة بسبب الجفاف.سوف تحتاج1 كيس شاي أخضركوب ماء ساخنما عليك القيام بهاغمس كيس الشاي الأخضر في الماء الساخن لبضع دقائق.ضع كيس الشاي هذا على الشفاه.اتركه لبضع دقائق.كم مرة يجب أن تفعل هذامرة واحدة يوميا.طريقة السكرحبيبات السكر الخشنة ممتازة لتقشير شفتيك المتشققة يمكن أن يساعدك فرك شفتيك بالسكر على التخلص من الطبقة العليا من الجلد الجاف والمتقشر. نتيجة لذلك ، ستصبح شفتيك ناعمة ونضرة.سوف تحتاج1 ملعقة صغيرة سكر بني (أو سكر أبيض)بضع قطرات من زيت الزيتون1/2 ملعقة صغيرة عسلما عليك القيام بهاخلطي السكر مع زيت الزيتون والعسل. لا تدعها تذوب.ضعي هذا الخليط على شفتيك وافركي بلطف بحركات دائرية.اغسلي المقشر بالماء الفاتر.كم مرة يجب أن تفعل هذافي البداية كل يوم بديل. ثم استمر في استخدامه مرة أو مرتين في الأسبوع للحفاظ على شفاه ناعمة وسلسة.الصبار والسكر لتكبير الشفاه بشكل طبيعي | مجلة سيدتيعلاجات طبيعية لتشقق الشفاه في الشتاءخلاصة الفانيليايعمل كل من السكر وصودا الخبز كمقشر في هذا المزيج ( 17 ) يضيف مستخلص الفانيليا نكهة لطيفة إلى مقشر الشفاه هذا.سوف تحتاج2 ملاعق صغيرة سكر1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز2 ملاعق صغيرة زيت الجوجوبا أو زيت الزيتون1/4 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيلياما عليك القيام بهتخلط جميع المكونات المذكورة أعلاه.ضعي كمية صغيرة من هذا الخليط على أطراف أصابعك وضعيه على شفتيك.افركي شفتيك بهذا الخليط لمدة دقيقة أو نحو ذلك ثم اغسليه.يمكنك تخزين باقي مقشر الشفاه بالفانيليا في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى 7 أيام.كم مرة يجب أن تفعل هذاكل يوم لبضعة أيام ، ثم مرة كل 3-4 أيام.عادة ما يحدث تشقق الشفاه نتيجة عوامل بيئية وعادات شخصية.1. البيئيةطقس باردالطقس الجافأضرار أشعة الشمسالتعرض للرياحاللعق المفرط للشفاه - قد يبدو لعق الشفاه الجافة وتغطيتها بطبقة من اللعاب راحة سريعة ، لكنها في الواقع تؤدي إلى تفاقم التشقق.التدخين والشربمهيجات الجلد في معجون الأسنانبعض الأدوية ، مثل الرتينويدات وأدوية العلاج الكيميائيما هي أسباب تشقق الشفاه و علاجها ؟ - طريقةعلاجات طبيعية لتشقق الشفاه في الشتاء