فوائد زيت النعناع في معالجة مشاكل الجهاز التنفسي



زيت النعناع زيت النعناع





يعد زيت النعناع العطري من أشهر الزيوت، كما إن التأثيرات المهدئة ، إلى جانب وفرة فوائد زيت النعناع ، قد جعلته يحتل مكانًا رائعًا في عالم الزيوت الأساسية.



محتوى المنثول في زيت النعناع هو العامل المساهم في وفرة فوائده، إضافة إلى رائحته وطعمه وخاصية التبريد، فيعد أحد أقدم العلاجات الأوروبية ، وقد استخدم الزيت العطري أيضًا في الطب الشعبي الصيني والياباني.



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فوائد زيت النعناع للصحة1. يعالج أعراض متلازمة القولون العصبييمكن أن يساعد زيت النعناع المعروف بخصائصه المهدئة في تحسين الأعراض لأنه يريح عضلات الأمعاء ويقلل من تقلصات القولون، كما أنه يساعد في تقليل الغازات والانتفاخ الناجم عن القولون العصبي، يمكن أن يساعد تناول زيت النعناع (2-3 قطرات) مع الماء الزجاجي أو كبسولات زيت النعناع في السيطرة على نزيف البطن وعدم الراحة والألم.2. يقلل من آلام المفاصل والعضلاتيستخدم زيت النعناع على نطاق واسع لإرخاء العضلات، تم التأكيد على أن مضادات الكالسيوم الموجودة في الزيت لها تأثيرات مسكنة للألم، يساعد في تقليل الألم والتورم وأي تطورات محتملة للالتهاب.كما يُوصَف بأنه مرخي طبيعي للعضلات ومسكن للألم ، والخصائص المنشطة والمضادة للتشنج التي يمتلكها الزيت العطري تساعد في التعامل مع متلازمة ألم اللفافة العضلية، والألم العضلي الليفي.يمكن أن يؤدي تطبيق 2-3 قطرات موضعيًا على المنطقة المصابة إلى تخفيف الألم3. يعالج مشاكل الجهاز التنفسييعمل زيت النعناع كطارد للبلغم ، حيث يساعد في تطهير الشعب الهوائية عن طريق إزالة المخاط وتقليل الاحتقان، تساعد الخصائص المضادة للفيروسات والميكروبات ومضادات الأكسدة في الزيت على مكافحة العدوى التي تؤثر على الجهاز التنفسي.يساعد استنشاق زيت النعناع على حماية الجيوب الأنفية من الالتهابات وهو أيضًا أفضل علاج للسعال ونزلات البرد والإنفلونزا والربو والتهاب الشعب الهوائيةن من المفيد وضع 2-3 قطرات موضعيًا على صدرك و صدغيك وظهر العنق، يمكنك أيضًا استنشاق زيت النعناع عن طريق نثر 5 قطرات منه.