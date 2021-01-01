أفضل استخدامات تجميلية لـ بيكنج صودا



بيكنج صودا بيكنج صودا

يعد صودا الخبز أو البيكنج باودر من الأشياء المهمة جدا في المنزل ، فهو عبارة عن معادل حمضي سريع المفعول، عند درجة حموضة 9 ، تساعد قلويتها الخفيفة على تحييد الحكة والتهاب الجلد بسرعة. منظف ​​منزلي متعدد الاستخدامات







أفضل استخدامات تجميلية لبيكنج صودا



1- غسل الشعر

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امزج ربع حجم من صودا الخبز مع القليل من الشامبو اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد ، دلكي الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف.امنح فروة رأسك المزيد من الوقت والاهتمام ، واترك الخليط لمدة 5 دقائق قبل غسله. تساعد صودا الخبز على إزالة أي بقايا تتركها منتجات التصفيف ورائها ، وبالتالي يصبح شعرك أنظف وأكثر قابلية للتحكم.2- مقشر سهل للجسم مكون من عنصريناصنع عجينة من ثلاثة مقادير من صودا الخبز إلى جزء من الماء أو الزيت، افركي بحركات دائرية على بشرتك ، بدءًا من القدمين وشق طريقك إلى أعلى لتقشير وإزالة خلايا الجلد الميتة.مقشر لطيف للأظافر الصفراءإذا كانت أظافرك صفراء أو متغيرة اللون ، اصنعي عجينة من بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز اغمسي فرشاة الأظافر في خليط صودا الخبز وافركي أظافرك وجلدك. اشطفه بالماء الدافئ.4 . تمتص الروائح بمزيل عرق صودا الخبز الطبيعيتعمل صودا الخبز على تحييد الأحماض والقواعد ، وهي الطريقة التي تزيل الروائح الكريهة وتزيل الروائح بدلاً من تغطيتها فقط. لذا قم برش القليل من صودا الخبز تحت ذراعيك ، أو امزجها مع زيت جوز الهند واستخدمها حسب الحاجة لتبقى منتعشة.5 . نقع حمام تليين الجلدصودا الخبز هي عنصر مهدئ ومزيل للسموم لبشرتك ، وهو مكون بسيط يمكنك إضافته إلى حمامك التالي بعد تمرين شاق أو يوم طويل.أضف 1/2 كوب إلى حمامك "لتنعيم" الماء وتساعد على التخلص من الزيت والعرق.إزالة الروائح الكريهة ونقع وفرك القدمينأضف صودا الخبز إلى حوض من الماء الدافئ لنقع القدمين المهدئ وإزالة الروائح الكريهةأضيفي المكونات إلى حوض مليء بالماء الدافئ وانقعي قدميك لمدة 10 دقائق. بعد النقع ، اصنعي مقشرًا بثلاثة مقادير من صودا الخبز إلى جزء واحد من الماء. أضف القهوة المطحونة إذا كنت ترتدي شبشب طوال الصيف!