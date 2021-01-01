ثغرة في متصفح سفاري تسمح بالوصول إلى سجل التصفح ومعلومات حساب جوجل

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صورة الخبر: ثغرة في متصفح سفاري تسمح بالوصول إلى سجل التصفح ومعلومات حساب جوجل
ثغرة في متصفح سفاري تسمح بالوصول إلى سجل التصفح ومعلومات حساب جوجل

ربما يجد أصحاب أجهزة آبل المختلفة أنفسهم أمام مشكلة تُمكن المخترقين وأصحاب المواقع المخادعة من الحصول على معلومات التصفح الأخيرة لهم بسبب ثغرة في متصفح سفاري.

فوفقًا لـ FingerprintJS، هناك ثغرة في متصفح سفاري من الإصدار Safari 15 على جميع الأجهزة الداعمة للمتصفح بالإصدار الأخير، وتستهدف الثغرة بيانات التصفح ومعلومات حسابات جوجل للمستخدمين.

وتساعد هذه الثغرة المخترقين أو أصحاب المواقع الذين يجمعون البيانات من الحصول على معلومات التصفح الأخيرة عند استخدام سفاري، بالإضافة إلى معلومات حسابات جوجل مثل اسم المستخدم والصورة الشخصية وغيرها.

كانت FingerprintJS قد أعلمت شركة آبل بهذه الثغرة في 28 نوفمبر الماضي حسب تعبيرها، لكن لم تذكر فيما إذا تم حل المشكلة أو لا. ويكمن الحل الحالي هو حظر محتوى جافا سكربت عبر المتصفح أو استخدام متصفحات أخرى لتجنب المشكلة حتى تقوم آبل بحلها نهائيًا.

المصدر: عالم التقنيه

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