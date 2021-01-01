ثغرة في متصفح سفاري تسمح بالوصول إلى سجل التصفح ومعلومات حساب جوجل

ربما يجد أصحاب أجهزة آبل المختلفة أنفسهم أمام مشكلة تُمكن المخترقين وأصحاب المواقع المخادعة من الحصول على معلومات التصفح الأخيرة لهم بسبب ثغرة في متصفح سفاري.
فوفقًا لـ FingerprintJS، هناك ثغرة في متصفح سفاري من الإصدار Safari 15 على جميع الأجهزة الداعمة للمتصفح بالإصدار الأخير، وتستهدف الثغرة بيانات التصفح ومعلومات حسابات جوجل للمستخدمين.
وتساعد هذه الثغرة المخترقين أو أصحاب المواقع الذين يجمعون البيانات من الحصول على معلومات التصفح الأخيرة عند استخدام سفاري، بالإضافة إلى معلومات حسابات جوجل مثل اسم المستخدم والصورة الشخصية وغيرها.
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