

فورتنايت تعود إلى هواتف آيفون دون الحاجة لمتجر تطبيقات آبل فورتنايت تعود إلى هواتف آيفون دون الحاجة لمتجر تطبيقات آبل

بعد ما يقارب عام ونصف على إزالة لعبة فورتنايت “Fortnite” من متجر تطبيقات آبل بسبب مخالفة سياستها آنذاك المتعلقة بطرق الدفع، تستعد شركة Epic Games لإعادة لعبتها للمستخدمين على هواتف آيفون وأجهزة آيباد من خلال طريقة مختلفة.



فقد أعلنت Epic Games عن تعاونها مع شركة إنفيديا لتطوير نسخة من لعبة فورتنايت تعمل من خلال خدمة الألعاب السحابية GeForce Now.



وأصبحت اللعبة متاحة في الوقت الحالي على سطح المكتب للعبها من خلال التصفح، فيما ستصل قريبًا للمستخدمين على نظامي iOS وأندرويد، حيث أن خدمة GeForce Now متاحة منذ نوفمبر 2020 لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد عبر المتصفح، وبالتالي سيتمكنون الآن من إعادة لعب فورتنايت فور تواجدها في الخدمة وبنفس طريقة لعب الألعاب الأخرى.

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وبسبب رفض آبل السماح للمطورين بإضافة بوابات دفع خارجية لخدماتهم ورفض الشركات الخضوع لهذا الأمر، تم حظر عدة شركات وأبرزهم Epic Games من التواجد على متاجر الشركة ما أسفر عن إزالة ألعابها مباشرة، فيما دفعت هذه الخطوة الشركات المطورة للخدمات السحابية للألعاب مثل مايكروسوفت وإنفيديا إلى تطوير نسخة من خدماتها للعمل على الهواتف عبر المتصفح وليس كتطبيق منفصل لتجنب السياسة الخاصة بآبل لمنعهم من إضافة بوابات دفع خارجية.لكن ما يثير الاستغراب هو أن Epic Games لن تحصل على كافة المبالغ من الاشتركات، وستقتصر على أحذ جزء بسيط حسب عدد اللاعبين خاصة وأن خدمة إنفيديا تحوي عشرات الألعاب الأخرى. وهذه المبالغ ربما تكون في الغال أقل بكثير مما كانت تحصل عليه الشركة حتى عند اقتطاع آبل لنسبة 30% من قيمة الاشتراكات التي تتم عبر متجرها.الجدير بالذكر أن نسخة فورتنايت على الهواتف ستكون متاحة في البداية لعدد محدود للمستخدمين لتجربتها قبل إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة لجميع مستخدمي GeForce Now.