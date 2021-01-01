سعر ومواصفات الهاتف LG W41 Pro

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › سعر ومواصفات الهاتف LG W41 Pro

صورة الخبر: سعر ومواصفات الهاتف LG W41 Pro
سعر ومواصفات الهاتف LG W41 Pro

خلال عام 2021 الماضي، أعلنت شركة LG، عن العديد من، الهواتف الذكية، المتوسطة، ومن بين هذه الهواتف، هاتف LG W41 Pro، الذي تم إطلاقه، في الربع الأول، من عام 2021، والذي يأتي مع، مواصفات جيدة للغاية، تتمثل في، 4 كاميرات في الخلف، بمستشعر رئيسي، دقته 48 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة، ومعالج جيد، من ميديا تيك، وفيما يلي، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف LG W41 Pro.

مواصفات الهاتف
الهاتف LG W41 Pro، يتوفر مع شاشة، IPS LCD، حجمها 6.55 بوصة، ودقتها 1600×900 بكسل، ويتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Medi­aTek Helio G35، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، Pow­erVR GE8320، بجانب 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 6 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، كما أن هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11.

يحتوي هاتف LG، على كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، ويحتوي كذلك، على 4 كاميرات في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وعلاوة على ذلك، فإن بطارية LG W41 Pro، تأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، ولا تدعم الشحن السريع، ولكن يتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type‑C 2.0، كما أن، هذا الهاتف، يتميز بإمكانية، تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، ويتميز أيضا، بمستشعر لبصمات الأصابع، مثبت على الخلف، ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM.

سعر الهاتف LG W41 Pro
الهاتف LG W41 Pro، متوفر حاليا للشراء، بسعر يبلغ حوالي، 205 دولارات أمريكية، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.

المصدر: قل ودل

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر ومواصفات الهاتف LG W41 Pro

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50888

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager