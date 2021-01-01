خلال عام 2021 الماضي، أعلنت شركة LG، عن العديد من، الهواتف الذكية، المتوسطة، ومن بين هذه الهواتف، هاتف LG W41 Pro، الذي تم إطلاقه، في الربع الأول، من عام 2021، والذي يأتي مع، مواصفات جيدة للغاية، تتمثل في، 4 كاميرات في الخلف، بمستشعر رئيسي، دقته 48 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة، ومعالج جيد، من ميديا تيك، وفيما يلي، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف LG W41 Pro.
مواصفات الهاتف
الهاتف LG W41 Pro، يتوفر مع شاشة، IPS LCD، حجمها 6.55 بوصة، ودقتها 1600×900 بكسل، ويتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة، MediaTek Helio G35، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، PowerVR GE8320، بجانب 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 6 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، كما أن هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11.
يحتوي هاتف LG، على كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، ويحتوي كذلك، على 4 كاميرات في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
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