

سعر ومواصفات الهاتف LG W41 Pro سعر ومواصفات الهاتف LG W41 Pro

خلال عام 2021 الماضي، أعلنت شركة LG، عن العديد من، الهواتف الذكية، المتوسطة، ومن بين هذه الهواتف، هاتف LG W41 Pro، الذي تم إطلاقه، في الربع الأول، من عام 2021، والذي يأتي مع، مواصفات جيدة للغاية، تتمثل في، 4 كاميرات في الخلف، بمستشعر رئيسي، دقته 48 ميجا بكسل، وبطارية ضخمة، ومعالج جيد، من ميديا تيك، وفيما يلي، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف LG W41 Pro.



مواصفات الهاتف

الهاتف LG W41 Pro، يتوفر مع شاشة، IPS LCD، حجمها 6.55 بوصة، ودقتها 1600×900 بكسل، ويتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، من فئة، Medi­aTek Helio G35، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، وبمعالج رسوميات، من فئة، Pow­erVR GE8320، بجانب 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، مع 6 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، كما أن هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11.



يحتوي هاتف LG، على كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، ويحتوي كذلك، على 4 كاميرات في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرات الخلفية، والأمامية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وعلاوة على ذلك، فإن بطارية LG W41 Pro، تأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، ولا تدعم الشحن السريع، ولكن يتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type‑C 2.0، كما أن، هذا الهاتف، يتميز بإمكانية، تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، ويتميز أيضا، بمستشعر لبصمات الأصابع، مثبت على الخلف، ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM.سعر الهاتف LG W41 Proالهاتف LG W41 Pro، متوفر حاليا للشراء، بسعر يبلغ حوالي، 205 دولارات أمريكية، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.