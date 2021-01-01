الصين تطلق أول صاروخ فضائي عام 2022

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الصين تطلق أول صاروخ فضائي عام 2022

أطلقت الصين الاثنين 17 يناير أول صاروخ فضائي عام 2022 أوصل إلى مدار الأرض القمر الصناعي الاختباري Shiyan-13.

أفادت بذلك المؤسسة الصينية للعلم الفضائي والتقنيات والتي أوضحت في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي WeChat أن الصاروخ CZ-2D انطلق إلى مدار الأرض الساعة 10.35 بالتوقيت المحلي (الساعة 5.35 بتوقيت موسكو) من مطار "تايوان" في محافظة شانسي بشمال الصين. وهو الإطلاق الـ406 للصواريخ التابعة لأسرة "تشان جين".

وحسب الإحصاءات الصينية فإن بكين أطلقت العام الماضي 55 صاروخا فضائيا، ما يعتبر رقما قياسيا وطنيا، وتقدمت على الولايات المتحدة من حيث عدد الصواريخ الفضائية المطلقة عام 2021.

يذكر أن الصين تطوّر بنشاط برنامجها الفضائي بإطلاقها الأقمار الصناعية للملاحة والاتصالات والأرصاد الجوية. فضلا عن تطوير تكنولوجيا دراسة الكويكبات والمريخ والقمر وإنشاء المحطة الفضائية الوطنية.

المصدر: روسيا اليوم

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