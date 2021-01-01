صور لظاهرتي "الإلفس" و"التيار الأزرق" الجويتين فوق المحيط الهادئ

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صورة الخبر: صور لظاهرتي "الإلفس" و"التيار الأزرق" الجويتين فوق المحيط الهادئ
صور لظاهرتي "الإلفس" و"التيار الأزرق" الجويتين فوق المحيط الهادئ

قامت المحطة الفضائية الدولية بتصوير ظاهرتين نادرتين في الغلاف الجوي للأرض هما "الألفس" و"التيار الأزرق".

و"الإلفس" اختصار لتسمية الظاهرة المسماة "انبعاثات الضوء وذبذبات شديدة الانخفاض"، وهي عبارة عن ومضات عملاقة تتخذ شكل قبة قطرها 400 كم تقريبا وتظهر من فوق السحب الرعدية مباشرة.

أما "التيارات الزرقاء" فتمثل نوعا خاصا من الصاعقة التي يصعد وميضها من واجهة العاصفة الرعدية إلى السماء بسرعة تصل إلى 100 كم في الثانية إلى ارتفاعات تصل إلى 50 كم.

المصدر: روسيا اليوم

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