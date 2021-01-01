تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Motorola Edge 30 Pro

تستعد شركة موتورولا، للإعلان عن أكثر، من هاتف رائد، خلال النصف الأول، من عام 2022، بما في ذلك، الهاتف Motorola Edge 30 Pro، الذي تم تسريب، مواصفاته بالكامل، حيث سيصل مع، كاميرا أمامية، تحت الشاشة، ومعالج كوالكوم، الأقوى حاليا، وشاشة بمعدل تحديث عال، بالإضافة إلى، شحن سريع قوي للغاية، ومواصفات أخرى جيدة، سأعرضها عليكم الآن.
المواصفات الرئيسية للهاتف Motorola Edge 30 Pro
سيتوفر هذا الهاتف، القادم من موتورولا، مع شاشة كاملة، وخالية من الثقوب، من نوع OLED، بحجم 6.7 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 144 هرتز، وتدعم HDR10+، كما أن، Motorola Edge 30 Pro، سيتوفر مع كاميرا أمامية، تحت الشاشة، بدقة 60 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
بالإضافة إلى أن الهاتف، سيضم 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا فائقة الاتساع، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
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