

تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Motorola Edge 30 Pro تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Motorola Edge 30 Pro

تستعد شركة موتورولا، للإعلان عن أكثر، من هاتف رائد، خلال النصف الأول، من عام 2022، بما في ذلك، الهاتف Motoro­la Edge 30 Pro، الذي تم تسريب، مواصفاته بالكامل، حيث سيصل مع، كاميرا أمامية، تحت الشاشة، ومعالج كوالكوم، الأقوى حاليا، وشاشة بمعدل تحديث عال، بالإضافة إلى، شحن سريع قوي للغاية، ومواصفات أخرى جيدة، سأعرضها عليكم الآن.



المواصفات الرئيسية للهاتف Motorola Edge 30 Pro

سيتوفر هذا الهاتف، القادم من موتورولا، مع شاشة كاملة، وخالية من الثقوب، من نوع OLED، بحجم 6.7 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 144 هرتز، وتدعم HDR10+، كما أن، Motoro­la Edge 30 Pro، سيتوفر مع كاميرا أمامية، تحت الشاشة، بدقة 60 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



بالإضافة إلى أن الهاتف، سيضم 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، والكاميرا فائقة الاتساع، بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 8K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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معالج تشغيل الهاتف، Motoro­la Edge 30 Pro، من فئة، Qual­comm Snap­drag­on 8 Gen 1، ومعالج الرسوميات، من فئة، Adreno 730، ونظام التشغيل، سيكون Android 12، وواجهة المستخدم، ستكون MYUI 3.0، وبالإضافة إلى ذلك، فهذا الهاتف، سيتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.وبالنسبة للبطارية، فستأتي بسعة، 5000 ملي أمبير، وستدعم الشحن السريع، بقوة 68 واط، أما بالنسبة للمميزات الأخرى، فتتمثل في، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر التشغيل، على الجانب، ودعم مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC، مع دعم، خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS، والتثبيت البصري OIS.