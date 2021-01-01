

عاجل.. تفاصيل الهجوم السيبراني الروسي على المؤسسات الأوكرانية عاجل.. تفاصيل الهجوم السيبراني الروسي على المؤسسات الأوكرانية

تعرضت المؤسسات الحكومية الأوكرانية لهجمة سيبرانية شاملة أفقدت المؤسسات الحومية اتصالها بالانترنت لفترات طويلة.



وقالت شركة مايكروسوفت في وقت متأخر إن العشرات من أنظمة الحاسوب في عدد غير محدد من الوكالات الحكومية الأوكرانية أصيبت ببرامج ضارة مدمرة متخفية في هيئة برامج فدية.



برمجيات خبيثة

وبرامج الفدية برمجيات خبيثة تقيد الوصول إلى نظام الحاسوب التي تصيبها، وتطالب بسداد فدية حتى يتمكن صاحب الحاسوب من الوصول للملفات.

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ولم يتضح حجم الضرر الذي تسببت فيه هذه البرامج الخبيثة.ويأتي الهجوم في الوقت الذي يلوح في الأفق التهديد بغزو روسي لأوكرانيا، ولم تتوصل المحادثات الدبلوماسية لحل الأزمة الى نتائج حاسمة.وقالت مايكروسوفت في منشور قصير على مدونة أنها اكتشفت البرنامج الضار لأول مرة الخميس، وفق وكالة "أسوشيتد برس".ويتزامن ذلك مع الهجوم الذي أدى إلى قطع الاتصال بشكل مؤقت عن نحو 70 موقعا إلكترونيا حكوميا.حملة التجسس السيبرانيمن جانبه، وصف مسؤول تنفيذي كبير بالأمن الإلكتروني في القطاع الخاص في كييف كيف نجح الهجوم، قائلا: "اخترق المتسللون الشبكات الحكومية من خلال مورد برمجيات مشترك فيما يسمى هجوم سلسلة التوريد على غرار حملة التجسس السيبراني الروسية (سولار ويندز) عام 2000 التي استهدفت حكومة الولايات المتحدة.".وقالت مايكروسوفت في منشور تقني آخر إن الأنظمة المتأثرة "تغطي العديد من المنظمات الحكومية وغير الهادفة للربح ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات".وأضافت: "يتم إخفاء البرنامج الضار على هيئة برنامج فدية، ولكن إذا تم تنشيطه بواسطة المهاجم، فسوف يجعل نظام الحاسوب المصاب غير صالح للعمل.. باختصار، سيفتقر إلى آلية استرداد الفدية".