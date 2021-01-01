

فيفو تطلق قريبا هاتفها VIVO NEX 5 بأكبر شاشة في العالم فيفو تطلق قريبا هاتفها VIVO NEX 5 بأكبر شاشة في العالم

كشفت تقارير أن شركة فيفو الصينية تعتزم إطلاق أول هاتف ذكي بشاشة عملاقة حيث سيصدر الهاتف تحت اسم VIVO NEX 5 وسيضم عددا من المواصفات الرائدة من بينها حصوله على أقوى معالج للأندرويد في 2022 .



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف VIVO NEX 5 سيحصل على شاشة عملاقة قياس 7 بوصة، من نوع OLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، مع تقنية + HDR10 .



وسيقدم هاتف فيفو العملاق VIVO NEX 5 كاميرا خلفية ثلاثية ، تأتى الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل وميزة التقريب البصري 5x periscopeبالإضافة إلى كاميرا أمامية تحت الشاشةللتصوير السيلفي بمستشعر من نوع بدقة 50 ميجابكسل مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل، مع فلاش LED .

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وسيحصل هاتف فيفو العملاق VIVO NEX 5 على أول إنطلاقة للشركة فى عالم كاميرات الجيل الثالث ،حيث ستأتى الكاميرا الأمامية بدون أى نوتش أو ثقب فى أعلى الشاشة .وسيعمل هاتف فيفو العملاق VIVO NEX 5 بمعالج قوي من نوع Snapdragon 8 Gen 1من شركة كوالكوم الأمريكية، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت رام من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجابايت .وسيحتوى هاتف فيفو العملاق VIVO NEX 5 على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 50 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم .