

تسريبات تكشف قدرات خارقة لكاميرا عملاق شاومى القادم Xiaomi 12 Ultra تسريبات تكشف قدرات خارقة لكاميرا عملاق شاومى القادم Xiaomi 12 Ultra

كشفت تسريبات عدد من القدرات الكبيرة التى ستحصل عليها كاميرا عملاق شاومى القادم، هاتف Xiaomi 12 Ultra ، والمنتظر إطلاقه قريبا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن كاميرا هاتف Xiaomi 12 Ultra ستحصل على ميزة التقريب البصرى 5x periscope من خلال عدسة تليفوتوجرافية، حيث سيكون الهاتف هو الأول من نوعه الذى يحصل على هذه الميزة في هواتف شاومي.



وتضم معظم الهواتف الرائدة في شركات أوبو وفيفو ووان بلس وغيرها كاميرات هواتف بميزة تقريب بصرى عند 3x إلى x3.3 مثل تلك الموجودة في OnePlus 10 Pro الذى تم إطلاقه مؤخرا ، مما يعنى أن هاتف شاومى القادم سيتفوق على معظم كاميرات الهواتف الموجودة في الأسواق.

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وسيأتى عملاق شاومي القادم Xiaomi 12 Ultra بقدرات التقاط الفيديو بسرعة 1920 إطارًا في الثانية مع خاصية slow motion أو الحركة البطيئة مع عدد التقنيات الصادرة لأول مرة في الكاميرا .وسيقدم المستشعر الرئيسي لكاميرا هاتف Xiaomi 12 Ultra والذي تبلغ دقته 50 ميجا بيكسل على أسرع معدل لالتقاط الفيديو وهو 1920 إطارًا في الثانية بالإضافة إلى عدسة بزاوية عريضة للغاية تبلغ 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوجرافية بدقة 50 ميجابكسل .وسيعمل هاتف شاومى Xiaomi 12 Ultra بمعالج الأقوى والأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 8 Gen 1 SoC ، مع نظام تشغيل أندرويد 12 ، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجا بايت رام.وسيحتوى هاتف Xiaomi 12 Ultra من شاومى على بطارية سعة 4500 مللي امبير في الساعة، يتم شحنها بقوة شحن سلكي تبلغ 120 واط، و50 واط للشحن اللاسلكي، كما يأتى الهاتف بتقنية "UWB" المميزة لدعم واسع النطاق.