مفاجأة غير سارة لمنتظري هواتف iPhone 14 القادمة من آبل

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية لن تصدر جميع هواتف iPhone 14 بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية كما أشيع في الأيام الماضية، حيث ستقوم الشركة بإمداد طرز معينة فقط من سلسلة الهواتف بهذه الميزة .
وبحسب تقرير من موقع PhoneArena فإن هواتف iPhone 14 Pro فقط هي من ستحصل على شاشة بمعدل 120 هرتز فقط، أما هواتف iPhone 14 وكذلك iPhone 14 Mini سيحصلان على معدل تحديث 90 هرتز وهو المعدل المتوسط.
وذكرت عدد من التسريبات خلال الأيام الماضية أن جميع طرز هواتف آيفون iPhone 14 ستحصل على معدل 120 هرتز الذى أصبح شيئا عاديا في هواتف أندرويد من الفئة الرائدة وحتى المتوسطة.
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