

مفاجأة غير سارة لمنتظري هواتف iPhone 14 القادمة من آبل مفاجأة غير سارة لمنتظري هواتف iPhone 14 القادمة من آبل

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية لن تصدر جميع هواتف iPhone 14 بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية كما أشيع في الأيام الماضية، حيث ستقوم الشركة بإمداد طرز معينة فقط من سلسلة الهواتف بهذه الميزة .



وبحسب تقرير من موقع PhoneArena فإن هواتف iPhone 14 Pro فقط هي من ستحصل على شاشة بمعدل 120 هرتز فقط، أما هواتف iPhone 14 وكذلك iPhone 14 Mini سيحصلان على معدل تحديث 90 هرتز وهو المعدل المتوسط.



وذكرت عدد من التسريبات خلال الأيام الماضية أن جميع طرز هواتف آيفون iPhone 14 ستحصل على معدل 120 هرتز الذى أصبح شيئا عاديا في هواتف أندرويد من الفئة الرائدة وحتى المتوسطة.

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وقال المحلل روس يونج: إن شركة BOE الصينية التى تقوم بتصنيع شاشات هواتف آيفون لن تكون قادرة على توفير نوع شاشات OLED اللازمة لتمكين معدل التحديث 120 في الوقت الحالي لجميع الهواتف.ومن المقرر أن تتخلى آبل عن "النوتش" الشهير الخاص بها في شاشة هواتف آيفون 14 حيث ستصدر شاشات الهواتف بثقب صغير للغاية في الأعلى، حيث سيتم تضمين خاصية Face ID تحت الشاشة، كما سيتم ترقية الكاميرا الأمامية الخاصة بتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجا بيكسل.