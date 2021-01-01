

ماذا تعنى تجربة صوت مكاني في مدى أوسع .. تفاصيل ماذا تعنى تجربة صوت مكاني في مدى أوسع .. تفاصيل

أعلنت سوني الشرق الأوسط وأفريقيا عن إطلاق تحديثٍ لنظام سماعتي HT-A7000 و HT-A5000 الشريطيتين الفاخرتين، مما سيضيف تقنية رائعة متمثلة في قدرة السماعات على مسح الصوت المكاني 360 Spatial Sound Mapping، والتي ظهرت للمرة الأولى في نظام المسرح المنزلي HT-A9 عام 2021 .



يمكن للعملاء الوصول إلى هذه الميزة المبتكرة عند وصل سماعاتهم الشريطية مع سماعات SA-RS5 اللاسلكية الخلفية الجديدة من سوني، والمزمع إطلاقها بحلول أبريل 2022، أو سماعات SA-RS3S اللاسلكية الخلفية المتوفرة حالياً.



ومع تقنية 360 Spatial Sound Mapping الثورية من سوني يمكن للعملاء سماع الصوت من كل اتجاهٍ و من أي مسافة. وباستخدام تقنية تحسين المجال الصوتي Sound Field Optimisation، تستخدم السماعة الشريطية الميكروفونات المدمجة لقياس ارتفاع السماعة الشريطية والسماعات الخلفية النسبي وموقعهما ببراعة، ثم تخلق تقنية مسح للصوت المكاني يغطي 360 درجة مع مكبرات صوت فانتوم عبر موالفة الموجات الصوتية وفقاً للمعلومات المكانية. وبفضل هذه التكنولوجيا، ينتشر مجال الصوت المكاني الواسع من سوني في كل جزءٍ من غرفة المعيشة، لينعم الجميع بالتجربة الصوتية ذاتها من أي مكان في الغرفة.

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كما يمكن للعملاء تحسين التجربة بصورةٍ أكبر مع تلفزيون BRAVIA™ XR المتوافق. فباستخدام ميزةAcoustic Centre Sync ، تتحول كل من السماعة الشريطية وتلفزيون BRAVIA XR إلى مكبر الصوت الرئيسي في نظام المسرح المنزلي كجزءٍ من ضبط تقنية 360 Spatial Sound Mapping1,2، مما يجعل الصوت يتطابق بدقة مع المشاهد على الشاشة ليقدم حواراً أوضح وتجربةً غامرةً أكثر .أضف مكبرات الصوت اللاسلكية الخلفية SA-RS5 الاختيارية لتجربة صوتٍ مكاني 360 درجة أغنى وغامرة أكثرتقدم سماعات SA-RS5 اللاسلكية الخلفية الجديدة من سوني جودة صوتٍ مثالية واتجاهاً واسعاً لصوتٍ مكاني يغطي 360 درجة بالاقتران مع سماعةٍ شريطية متوافقة. وهي تتميز بمكبرات صوت علوية لصوتٍ مكاني 360 درجة غامرٍ، فضلاً عن طاقة البطارية المدمجة لتوفر حتى 10 ساعات من زمن التشغيل.المزايا الرئيسية لسماعات SA-RS5 اللاسلكية الخلفية:• تقدم صوتاً غامراً وأكثر وضوحاً: مكبرات صوت عُلوية تعكس الصوت من على السقف لتجربة صوتٍ غامر من الأعلى. مضخمات ترددات منخفضة ومجاهير ترددات عالية ذات قبةٍ ناعمة تشكل منصةً صوتيةً غنيةً موسعة تقدم صفاء صوت استثنائي. مشعان سالبان مزدوجان لتحسين النغمات المنخفضة، وتعزيز عمق الصوت.• بطارية ذات عمرٍ يدوم طويلاً : مع ما يصل حتى 10 ساعات من عمر البطارية عندما تكون مشحونةً تماماً، توفر مكبرات الصوت تركيباً مرناً يلائم أي غرفة معيشة. يمكن شحنها على نحوٍ مخفي وتشغيلها بسهولة ليتم وصلها لاسلكياً بشكل تلقائي مع سماعةٍ شريطيةٍ متوافقة. وهي تتميز بالسرعة والسهولة دون الحاجة إلى فوضى الوصلات. وإذا كنت في عجلةٍ من أمرك، فإن شحنها لمدة 10 دقائق سيمنحك استخداماً لـ 90 دقيقة . كما تتميز مكبرات الصوت SA-RS5 الخلفية بدعم توصيل الطاقة عبر محول AC من أجل الاستخدام المزدوج.• معايرة الصوت بلمسة واحدة: تأتي مكبرات الصوت SA-RS5 مزودة بأزرار OPTIMISE وميكروفونات مزدوجة في كل مكبر صوت. فيمكنك تفعيل ميزة Sound Field Optimisation بالضغط على زر OPTIMISE على الوحدة ومكبرات الصوت، لتعمل السماعةٍ مع السماعة الشريطية المتوافقة، على قياس المسافة ببراعة بين مكبرات الصوت والسقف باستخدام الميكروفونات المزدوجة.• سماعات بتصميم يناسب كل الأجواء: صُمِّمت مكبرات الصوت بالاستعانة بمفهوم الكتلة المتعدد الاتجاهات بما يتناسب مع سماعات سوني الشريطية المتوافقة. ويمثل الشكل الأسطواني وحدةً صلبةً واحدة ويتماشى سطحها الخلفي المسطح مع الجدار.الأسعار والتوفرستتوفر مكبرات الصوت SA-RS5 اللاسلكية الخلفية في الشرق الأوسط وأفريقيا اعتباراً من أبريل 2022.