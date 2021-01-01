احذر.. ثغرة خطيرة تدمر هواتف آيفون وأجهزة آيباد

حذر عدد من خبراء الأمن الإليكتروني من ثغرة خطيرة في متصفح سفارى يمكنها كشف البيانات الشخصية لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد، كما يمكنها نشر عدد من البرمجيات الخبيثة والتى تؤدى إلى تدمير أجهزة المستخدمين.
وبحسب موقع MacRumors فإن الثغرة تسمح لأي موقع ويب يستخدم قاعدة البيانات المفهرسة بالوصول إلى أسماء قواعد بيانات IndexedDB التي أنشأتها مواقع الويب الأخرى أثناء جلسة تصفح المستخدم.
كما تمكن الثغرة أحد مواقع الويب بتتبع مواقع الويب الأخرى التي يزورها المستخدم في علامات تبويب أو نوافذ مختلفة نظرًا لأن أسماء قواعد البيانات غالبًا ما تكون فريدة ومحددة لكل موقع ويب.
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