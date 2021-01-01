الكشف عن أحدث سيارات Nuro للتوصيل الذاتي

آخر الأخبارأخبار السيارات › الكشف عن أحدث سيارات Nuro للتوصيل الذاتي

صورة الخبر: الكشف عن أحدث سيارات Nuro للتوصيل الذاتي
الكشف عن أحدث سيارات Nuro للتوصيل الذاتي

كشفت شركة Nuro المتخصصة في سيارات التوصيل ذاتية عن أحدث سياراتها التي تحمل أيضاً نفس اسم الشركة.

تعد الشركة أن Nuro ستقدم “خدمات آمنة وصديقة للبيئة ومريحة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم”. لم تتحدث الشركة عن التفاصيل ولكنها قالت أن السيارة “جاهزة للإنتاج على نطاق واسع”.

تتميز السيارة بتصميم لطيف وواجهة متفاعلة مع محيطها مع أكياس هواء خارجية لحماية إضافية للمشاة. وفي نموذج الكشف تعرض الشركة قدرة السيارة على نقل ما يصل لـ500 كيلوغرام من البضائع مرة واحدة في مساحات تخزين منفصلة يمكنها حفظ حرارة بين دراجات حرارة تتراوح من -5.6 درجة مئوية إلى 46.7 درجة مئوية.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الكشف عن أحدث سيارات Nuro للتوصيل الذاتي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71379

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager