

الكشف عن أحدث سيارات Nuro للتوصيل الذاتي الكشف عن أحدث سيارات Nuro للتوصيل الذاتي

كشفت شركة Nuro المتخصصة في سيارات التوصيل ذاتية عن أحدث سياراتها التي تحمل أيضاً نفس اسم الشركة.



تعد الشركة أن Nuro ستقدم “خدمات آمنة وصديقة للبيئة ومريحة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم”. لم تتحدث الشركة عن التفاصيل ولكنها قالت أن السيارة “جاهزة للإنتاج على نطاق واسع”.



تتميز السيارة بتصميم لطيف وواجهة متفاعلة مع محيطها مع أكياس هواء خارجية لحماية إضافية للمشاة. وفي نموذج الكشف تعرض الشركة قدرة السيارة على نقل ما يصل لـ500 كيلوغرام من البضائع مرة واحدة في مساحات تخزين منفصلة يمكنها حفظ حرارة بين دراجات حرارة تتراوح من -5.6 درجة مئوية إلى 46.7 درجة مئوية.