تويوتا تعلن عن GRMN يارس بوزن أخف وأداء أعلى

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صورة الخبر: تويوتا تعلن عن GRMN يارس بوزن أخف وأداء أعلى
تويوتا تعلن عن GRMN يارس بوزن أخف وأداء أعلى

كشفت شركة تويوتا عن نسخة جديدة من سيارتها GR يارس والتي حملت اسم GRMN يارس.

تميزت السيارة بتصميم محسن قليلاً، وباحتوائها على مقعدين رياضيين فقط، ويمكن طلب GRMN يارس بحزمة الحلبات أو الرالي والتي تخفف وزن السيارة أكثر وأكثر. وستكون السيارة مخصصة للسوق الياباني بعدد 500 وحدة فقط.

تحمل GRMN يارس محرك 1.6 لتر ينتج 268 حصان و390 نيوتن-متر بزيادة 20 نيوتن-متر عن GR يارس العادية.

صورة الخبر: تويوتا تعلن عن GRMN يارس بوزن أخف وأداء أعلى

المصدر: سعودى شفت

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