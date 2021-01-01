

بالصور.. فورد تشارك في رالي WRC بطراز "بوما" الهايبرد وتستعين بسائقي هيونداي بالصور.. فورد تشارك في رالي WRC بطراز "بوما" الهايبرد وتستعين بسائقي هيونداي

تنوي شركة فورد موتورز المشاركة بقوة في رالي WRC دورة 2022 من خلال سيارتها الهايبرد فورد بوما، لتنهي بذلك مسيرة فورد فيستا التي شاركت في الراليات على مدار عقد كامل من الزمان.



وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، يتزامن تقديم فورد لسيارتها الهايبرد مع قواعد ولوائح رالي 1 التي تأتي بمجموعة نقل حركة هجينة يمكنها توفير ما يصل إلى 100 كيلووات أي 134 حصانًا من القوة التي يمكن استخدامها في مراحل خاصة من الرالي التي تستدعي المناورة العالية.



لا تزال فورد بوما تستخدم في 2022 نفس المحرك التربو سعة 1.6 لتر الموجود سابقا في فورد فيستا التي شاركت في رالي 1 من بطولة رالي WRC. أرقام القوة بشكل أمثر تفصيلا غير معروفة حتى الآن، لكنها في نطاق 380 حصانا 283 كيلو وات، و بفضل العنصر الكهربائي المعزز للطاقة، يمكن لسيارات رالي 1 التابعة للوائح الجديدة أن تولد ما يصل إلى 500 حصان أي 373 كيلو وات بضغطة زر.

ووفقا لقوانين الموسم الحالي لرالي دبليو آر سي ستكون السيارات بقوة إجمالية 500 حصان عند الجمع بين المحرك الهجين العامل بجهد 100 كيلو واط إلى جانب محرك الاحتراق الداخلي بسعة 1.6 لترا.ستتبع فورد بوما الهايبرد القواعد الجديدة من خلال نظام تعليق مختلف وناقل حركة بـ 5 سرعات فقط.سيقود سيارة فورد بوما في رالي دبليو آر سي لعام 2022 كريج برين والسائق المساعد بول ناجل. جاء برين وناغل من فريق هيونداي لإعادة فورد إلى دائرة الفوز مرة أخرى.تجدر الإشارة إلى أنه سيبدأ موسم بطولة العالم للراليات في دورته لسنة 2022 في رالي مونتي كارلو بمدينة موناكو، من يوم 20 يناير إلى 23 يناير الحالي، مع وجود 17 مرحلة مختلفة.



