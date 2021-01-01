

أغلى سيارة في العالم.. رولز رويس تكشف عن النموذج الجديد من boat tail... صور أغلى سيارة في العالم.. رولز رويس تكشف عن النموذج الجديد من boat tail... صور

قدمت رولز رويس، البريطانية المتخصصة في السيارات الفاخرة، العام الماضي أول نموذج لها من سيارات "ذيل السفينة" أو ما يطلق عليها boat tail وهي السيارة التي تم بنائها يدويا من قسم Coachbuilding للسيارات المخصصة حسب طلب العملاء، وكانت السيارة هي الأغلى في العامل وقتها حيث بيعت إلى عميل لم يكشف عن هويته بمبلغ 28 مليون دولار أمريكي.



وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، العلامة التجارية البريطانية قررت إعادة التجربة مرة أخرى وتقديم سيارة مخصصة جديدة بنفس موديل ذيل السفينة وسوف تعرض للعامة في Villa d’Este بإيطاليا، في الفترة من 20 مايو إلى 22 مايو المقبل وعلى الرغم من عدم إفصاح رولز رويس عن اية تفاصيل خاصة بالسيارة إلا أن الموقع المتخصص في السيارات توقع أن تكون مختلفة عن شقيقتها الأكبر سنا التي بيعت العام الماضي، سبب رئيسي في ذلك يعود إلى أن قسم Coachbuilding مخصص لبناء سيارات حسب طلب العميل الذي يشرف على كافة التفاصيل سواء في الشكل أو مجموعة نقل الحركة وبالتالي القيم يصنع سيارات "تفصيل" حسب ذائقة كل عميل على حدى.



على الرغم من كونها مصنوعة حسب الطلب، ستحتفظ السيارة الجديدة بنفس الأبعاد التقريبية للنموذج السابق لتأتي بطول 19 قدمًا ، جنبًا إلى جنب مع الزجاج الأمامي الشبه دائري، وطبعا كما هو واضح من الاسم سيكون الجزء الخلفي من السيارة طويل وشبيه بذيل السفينة، بالإضافة إلى وجود زوائد وأسطح خشبية لإضفاء مظهر وروح السفينة البحرية.

لم يتم الإعلان عن تفاصيل مجموعة نقل الحركة، ولكن ستكون على الأرجح بمحرك 12 سلندر سعة 6.7 لتر مزدوج التربو تنتج ما يصل إلى 563 حصانًا مثل طرازي رولز رويس كولينان ورولز رويس فانتوم ، في حين أن طرازا رولز رويس بلاك بادج ينتج ما يصل إلى 600 حصان.



