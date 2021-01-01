كيفية صنع عطر الورد في المنزل بالكحول وبدونه



كيفية صنع عطر الورد كيفية صنع عطر الورد



كيفية صنع عطر الورد في المنزل من الأشياء الفنية التي تبحث عنها الكثير من السيدات لحبهن في الورد ، فلا تحتاري من اليوم نقدم لكي اليوم كيفية صنع عطر الورد في المنزل وصناعة عطر الزهور باستخدام الكحول وبدون الكحول.





1- كيفية صنع عطر الورد في المنزل





إذا أهداكي البعض بوكية ورد فلا تستغني عنه حيث يمكنك ان تصنعي منه عطر الورد في المنزل فمن الممكن استخدام الزهور الطازجة لصنع عطر خفيف للغاية ، ولا تحتاج حتى إلى الكثير من الزهور للقيام بذلك.

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هناك وصفات لعطور بتلات الوردصنع عطر الورد في المنزليمكن أن تكون البتلات بأي لون إذا كنت تفضل ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام زهور اللافندر.1/2 كوب فودكا 80 أو 100 جرام2 1/2 كوب ماء مقطريمكنك الحصول عليه عن طريق جالون من الصيدلية. صب أي بقايا في جهاز الترطيب الخاص بك .وعاء زجاجي كبير أو وعاء بغطاء.يجب التأكد من أنه كبير بما يكفي لاستيعاب خمسة أكواب من السوائل على الأقل.زجاجة عطر زجاجية فارغةلماذا لا تتوهم بشكل زائد وتستخدم شيئًا كهذا ؟اختياري: 2-4 قطرات من زيت الورد الأساسي أو زيت عطريهذا هو المفضل لدي ، ولكن يمكنك شراء شيء مشابه في Whole Foods المحلي. ضع في اعتبارك أن زيت الورد النقي مكلف للغاية وقوي بشكل جنوني ، لذا فإن أي زيت ورد تحصل عليه سيتم تخفيفه ، لكنه سيكون أكثر من كافٍ لأغراضنا.إذا كنت تستخدم اللافندر كبديل ، فاختر زيت اللافندر الأساسي أو زيت العطر.ضع بتلات الورد في قاع البرطمان الزجاجي أو الوعاء واسكب الفودكا فوقه. غطيه واتركيه لمدة 24 ساعة في مكان بارد ومظلم. بعد 24 ساعة ، استخدم ملعقة طبخ كبيرة لسحق وسحق البتلات أو الأزهار ، ثم أضف الماء المقطر في الوعاء.غطي الوعاء واتركيه في مكان بارد ومظلم لمدة أربعة إلى سبعة أيام ، وأخرجه مرة واحدة يوميًا لخلط وسحق البتلات. بعد ترك الخليط لمدة تصل إلى أسبوع ، صفي المزيج في زجاجة عطر زجاجية أو اثنتين. رجيها قبل كل مرة تقوم برشها ، واحتفظي بعطرك المنعشة في الثلاجة. آعطر الوردصناعة عطر الزهور باستخدام الكحولصناعة عطر الزهور باستخدام الكحول يحتاج الي زهور معينة هي:وردةلافندرصريمة الجديياسمينالبنفسجيجاردينياعطر بتلات الزهور الطازجةبمجرد اختيار الزهور الخاصة بك ، يمكنك دائمًا تخصيص زيوتك الأساسية لإبراز رائحتها الطبيعية.صناعة عطر الزهور باستخدام الكحول يكون من خلال مشروب الفودكا يجب أن تعمل الفودكا كمستحلب ، مما يساعد على تشتيت الزيت في جميع أنحاء الماء. أضف المزيد من الفودكا حتى يختفي الزيت العطري تمامًا عند رج الزجاجة.قد يبدو صنع عطرك الخاص من الصفر أمرًا معقدًا ، لكنه في الواقع أبسط بكثير مما تعتقد. معظم العطور ليست أكثر من مزيج من العطور (أفضل الزيوت العطرية لرائحة ناعمة وطبيعية) والماء والكحول. ببساطة امزجهم جميعًا معًا ورشهم!الورد القاتل.. حالات وفاة متكررة لهذا السببصناعة عطر الزهور بدون الكحولصناعة عطر الزهور بدون كحول تحتاج الي العطر الصلب الزيت بدلاً من الكحول لحمل الرائحة على الرغم من أنه لا يستخدم الزهور النضرة مثل هذه ، يمكنك تخصيص رائحتك باستخدام أي زيوت أساسية تحبها.طريقة صناعة عطر الزهور بدون الكحولوردةالخزامىصريمة الجديالفاوانياستنهي الأمور برائحة عطور عالية الجودة ، مثل:البرتقاليجريب فروتالبرغموتاختر رائحة أو اثنتين من كل فئة ، وادمجها حتى تحصل على عطر يخاطبك حقًا.إذا كان الأمر معقدًا للغاية ، فما عليك سوى تخطي عملية الطبقات واتباع أنفك أنت تعرف بطبيعة الحال الرائحة الطيبة ، لذلك ثق في غرائزك واختر أي تركيبات عطرية تريدها.عند صنع عطر بتلات الزهور الخاص بك ، يوصي المحترفون بوضع الروائح في طبقات لإنشاء عطور أساسية ، ودرجات ألوان متوسطة ، ومكونات عليا. عندما تشم رائحة العطر ، فإن المكونات العليا هي عادة أول ما تشم رائحته ، متبوعة برائحة الوسط ثم المكونات الأساسية.للاستخدام ، قم برج الخليط لمزج الزيوت ، ثم رشه على نقاط النبض. احفظه في الثلاجة عند عدم استخدامه.استخدم في غضون شهر واحد.خطوات صناعة عطر الورد في المنزلادواتجرة زجاج 8 اونصةزجاجة عطرمواد1 كوب بتلات الزهور الطازجة5-10 قطرات من الزيت العطري1/2 كوب فودكا3 أكواب ماء مقطر1 جرة زجاجية1 زجاجة رذاذ زجاجيةتعليماتحدد الرائحة التي تريدها. يعد هذا وقتًا رائعًا لاكتشاف نطاق حديقتك أو التوجه إلى منزل أحد الأصدقاء واطلب استخدام بعض زهورها. يمكنك اللعب بمجموعات عطور مختلفة. ستخلق بتلات الزهور غالبية الرائحة ، لكن يمكنك إبرازها بالزيوت الأساسية لإضافة العمق والاهتمام.للاستخدام ، قم برج الخليط لمزج الزيوت ، ثم رشه على نقاط النبض.احفظه في الثلاجة عند عدم استخدامه.استخدم في غضون شهر واحد.ضع بتلات الزهور في وعاء زجاجي وقم بتغطيتها بالفودكا. اتركيه لمدة 24 ساعة.باستخدام ملعقة ، اهرس البتلات لتحرير الزيوت ، ثم أضف الماء المقطر. غطيه واتركيه لمدة 7 أيام أخرى. كل يومين ، تحقق من طهيتك واستخدم الملعقة لهرس البتلات أكثر.صفي المزيج في زجاجة عطر زجاجية وأضيفي الزيوت العطرية. هز جيدا.