بعد الخسارة أمام غينيا.. سيناريوهات تأهل منتخب الجزائر لدور الـ16 بأمم إفريقيا

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تلقى منتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضى خسارة مفاجئة أمام نظيره منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون رد في المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس "الأحد" ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.



وانطلقت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون يوم ٩ يناير الجاري على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بنسختها ال ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.



ويشارك منتخب الخضر بقيادة جمال بلماضى فى إطار منافسات المجموعة التى ضمت منتخبات كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

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ويواجه منتخب الجزائر شبح الإقصاء من بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون حال الإخفاق أمام كوت ديفوار فى المباراة الأخيرة بدور المجموعات فى بطولة كأس أمم إفريقيا.صدى البلد يستعرض سيناريوهات وفرص تأهل الخضر الى الدور الـ١٦ من كأس افريقيا بعد الهزيمة غير المتوقعة مع غينيا الاستوائية والتي عقدت من مهمة أشبال بلماضي.السيناريو الأول:بلغة الحسابات والارقام يحتاج الخضر الى الفوز أمام كوت ديفوار في الجولة القادمة لبلوغ الدور ثمن النهائي من الكان، مهما كانت نتيجة سيراليون وغينيا.فوز الخضر سيجعلهم بـ4 نقاط متساويين مع كوت ديفوار لكن بأفضلية للمنتخب الجزائرى بحكم فوزهم في المواجهة المباشرة بينهما.السيناريو الثاني:فى مباراة سيراليون وغينيا الإستوائية في حال فوز سيراليون ستصل الأخيرة للنقطة الـ5. وتبقى غينيا الإستوائية عند النقطة الـ3، وبذلك يحتل الخضر المركز الثاني حال تحقيق الفوز على كوت ديفوار.أما في حال حدوث العكس وفوز غينيا الإستوائية ستحتل الأخيرة المركز الأول بـ6 نقاط، ويبقى منتخب سيراليون في المركز الأخير بنقطتين.وعند انتهاء مواجهة سيراليون وغينيا الإستوائية بالتعادل، ستحتل منتخبات كوت ديفوار وغينيا الإستوائية والجزائر المركز الأول بـ4 نقاط لكل منتخب. وسيتم اللجوء لاحتساب فارق الأهداف.