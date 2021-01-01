بعد مصطفى فتحي.. شوبير يعلن رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك



شوبير يعلن رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك شوبير يعلن رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك

أكد الإعلامي أحمد شوبير رحيل أشرف بن شرقي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي : “ أشرف بن شرقى رحيله اقترب من الزمالك، موقفه قريب من مصطفى فتحى اللى رحل للتعاون السعودى، تقريبا بن شرقى هيمشي زى مصطفى فتحى” .



وأضاف : “ مجلس الزمالك قال لبن شرقى هات عرض حالياً وامشى بدل مايمشى آخر الموسم ببلاش ” .

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وكان الزمالك أعلن أمس بشكل رسمي رحيل نجمه مصطفي فتحي إلى التعاون السعودي مقابل مليون دولار .وعلى جانب أخر ، أكد الإعلامي محمد شبانة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عقد جلسة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق قبل سفر الأخير بساعات إلى المغرب للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده لخوض أمم إفريقيا".وقال شبانة :"أكد مصدر داخل الفريق أن بن شرقي أكد في الجلسة لكارتيرون أنه حسم مصيره بشكل نهائي وسيرحل عن الفريق ولن يجدد، وفسر بن شرقي السبب للمدرب إلى حالة عدم الاستقرار التي يمر بها النادي على الصعيد الإداري وتغيير أكثر من مجلس إداراة".وأضاف: "قال بن شرقي لكارتيرون :تعاملت مع ما يقرب من 10 مسئولين عن ملف الكرة في أقل من سنة والأمر كان مزعج بالنسبة لي".وأوضح: “أشار بن شرقي لكارتيرون أنه يفضل الرحيل للخليج في خطوته المقبلة وعدم البقاء مع أي نادي مصري آخر”.