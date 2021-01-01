بعد فضيحة تونس .. سيكازوي من جديد حكمًا في كأس الأمم الأفريقية

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سيكازوي


كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية " الكاميرون 2021”، اليوم الاثنين، عن الطاقم التحكيمي لإدارة لقاء المغرب ضد الجابون، في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وعينت اللجنة المنظمة الموريتاني دحان بينا كحكمًا أساسيًا لمباراة المغرب ضد الجابون، فيما سيكون الزامبي جاني سيكازوي حكمًا لتقنية الفيديو، وذلك في الظهور الأول له بعد فضيحة مباراة تونس ضد مالي.

وكان سيكازوي بطلًا لأحد أغرب الأحداث في كرة القدم هذا العام، وذلك بإنهائه مباراة تونس ضد مالي قبل نهاية وقتها الأصلي.

وبحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فأن سيكازوي تعرض لأزمة صحية أثناء مباراة تونس ضد مالي، كما أن “ كاف” اعتمد هزيمة تونس بهدف نظيف في تلك المباراة.

المصدر: elbalad

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