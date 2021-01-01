الكاف يعلن موعد قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الإثنين، أن قرعة الدور الثالث النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ستجرى السبت بمدينة دوالا الكاميرونية، على هامش كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا.



وتأهلت إلى الدور الثالث الحاسم 10 منتخبات، هي السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا ومصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية.



ووزعت المنتخبات العشرة إلى مستويين بناء على تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) لشهر نوفمبر 2021، وستلعب المنتخبات الأعلى تصنيفا، وهي السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، ضد المنتخبات الأقل تصنيفا، بحيث تقام مباريات الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى.

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ويقام الدور الحاسم في مارس بنظام الذهاب والإياب.كما حدد الاتحاد القاري الجمعة المقبل موعدا لإجراء قرعة الدور التمهيدي من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، المقررة في كوت ديفوار.ويشارك في الدور التمهيدي المنتخبات الـ12 الأدنى تصنيفا، وهي ليسوتو وإيسواتيني وبوتسوانا وغامبيا وجنوب السودان وموريشيوس وتشاد وساو تومي وبرينسيبي وجيبوتي والصومال وسيشيل وإريتريا، بنظام مباراتي ذهاب وإياب لتحديد أي منها سيتواجد في دور المجموعات من التصفيات.وتنضم المنتخبات الفائزة الستة في الدور التمهيدي إلى 42 منتخبا، في مرحلة المجموعات من التصفيات.