الكاف يعلن موعد قرعة المرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الإثنين، أن قرعة الدور الثالث النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ستجرى السبت بمدينة دوالا الكاميرونية، على هامش كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا.
وتأهلت إلى الدور الثالث الحاسم 10 منتخبات، هي السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا ومصر والكاميرون وغانا ومالي والكونغو الديمقراطية.
ووزعت المنتخبات العشرة إلى مستويين بناء على تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) لشهر نوفمبر 2021، وستلعب المنتخبات الأعلى تصنيفا، وهي السنغال والمغرب وتونس والجزائر ونيجيريا، ضد المنتخبات الأقل تصنيفا، بحيث تقام مباريات الذهاب على أرض الفرق ذات التصنيف الأدنى.
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