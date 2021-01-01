مقطع فيديو متداول للقطات الأولى من الانفجار والحرائق في أبو ظبي

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صورة الخبر: الانفجار والحرائق في أبو ظبي
الانفجار والحرائق في أبو ظبي

نشر رواد وصفحات إخبارية محلية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر اللقطات الأولى من الانفجار والحرائق في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وأفادت شرطة أبو ظبي في وقت سابق، بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه "لا أضرار عن الحادثين"، في حين أوضحت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".

https://arabic.rt.com/middle_east/1315105-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B8%D8%A8%D9%8A/

المصدر: "وام" + RT

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