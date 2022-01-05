

البورصة المصرية تخسر 8.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد البورصة المصرية تخسر 8.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 16 يناير 2022، وخسر رأس المال السوقي نحو 8.442 مليار جنيه ليغلق عند 759.912 مليار جنيه.



وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 1.51% ليغلق عند مستوى 11830 نقطة، بينما تراجع «إيجي إكس 50» بنحو 1.53% ليغلق عند مستوى 2057 نقطة، فيما هبط «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.59% ليغلق عند مستوى 14031 نقطة، كما نزل «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.53% ليغلق عند مستوى 4671 نقطة.



وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 1.69% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة، كما انخفض «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 1.64% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة.

