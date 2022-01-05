البورصة المصرية تخسر 8.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › البورصة المصرية تخسر 8.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

صورة الخبر: البورصة المصرية تخسر 8.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد
البورصة المصرية تخسر 8.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 16 يناير 2022، وخسر رأس المال السوقي نحو 8.442 مليار جنيه ليغلق عند 759.912 مليار جنيه.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 1.51% ليغلق عند مستوى 11830 نقطة، بينما تراجع «إيجي إكس 50» بنحو 1.53% ليغلق عند مستوى 2057 نقطة، فيما هبط «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 1.59% ليغلق عند مستوى 14031 نقطة، كما نزل «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.53% ليغلق عند مستوى 4671 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 1.69% ليغلق عند مستوى 2196 نقطة، كما انخفض «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 1.64% ليغلق عند مستوى 3223 نقطة.

المصدر: جريده المصدر

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على البورصة المصرية تخسر 8.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47445

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager