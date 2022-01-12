

فيديو.. أخطبوط نادر يسبح فوق الحاجز المرجاني بأستراليا فيديو.. أخطبوط نادر يسبح فوق الحاجز المرجاني بأستراليا

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي وهو "مواجهة تحدث مرة واحدة في العمر" مع أخطبوط غريب ومشرق، يسبح فوق الحاجز المرجاني العظيم في شمال شرق أستراليا.



وكانت المواجهة، التي نشرها موقع الأخبار الأسترالي المحلي Bundaberg Now لأول مرة، بمثابة مشاهدة نادرة لأخطبوط شامل.



وقامت جاسينتا شاكلتون، عالمة الأحياء البحرية ودليل الشعاب المرجانية، بتصوير الأخطبوط أثناء الغوص قبالة ساحل جزيرة ليدي إليوت في كوينزلاند في 6 يناير.

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