رحلة «أحمد» لاكتشاف مقبرة فرعونية: الزمن رجع بيا 2600 سنة وشوفت أجدادي

على «قُفة» مصنوعة من سعف النخيل متصلة بأحبال سميكة ومعدة للنزول إلى الاكتشافات الأثرية، هبط أحمد عماد لمسافة تزيد على عمق 12 مترا تحت الأرض واضعا كشافا صغيرا على جبهته للاطلاع على محتويات مقبرة فرعونية تعود للكاهن «وح تي» - مفتش القصر أو المركب المقدس- وغرف دفن تحتوي على 26 تمثالا منحوتا في الصخر وتوابيت خشبية وأدوات ما زالت محتفظة بألوانها ودقة النحت «كأنها منقوشة امبارح»، في رحلة فريدة سمحت فيها وزارة السياحة والآثار للمرة الأولى لغير المتخصصين النزول للاكتشافات الأثرية، ضمن حملاتها للترويج للمقصد المصري.
داخل المقبرة الفرعونية المكتشفة حديثاً بمنطقة الحفائر في سقارة، تلك المنطقة التي بدأ الحفر فيها عام 2018 بتمويل وبعثة مصرية، عاد الزمن بـ«عماد» إلى الوراء نحو 2600 عام هي العمر التقريبي للمقبرة، عاش فيها للحظات أيام المصريين القدماء من خلال الأدوات المكتشفة والتفاصيل التي ترويها غرفة الدفن، فتحولت الصورة الذهنية التي اكتسبها «عماد» عن الأجداد من دراسته بقسم الإرشاد السياحي في كلية الآداب إلى واقع، فيقول لـ«الوطن»: «تجربة مهمة جدا وإحساس جميل إن الواحد ينزل مقبرة بطريقة الأثرين والأكسجين قليل والتوابيت لسه موجودة في مكانها»، وكانت بالنسبة له تدريبا عمليا: «عندي خلفية عن الآثار المكتشفة والتعامل معها وكان نفسي أعيش الإحساس ده واحضر التجربة والوزارة حققت حلمي».
الآثار المكتشفة تمر بـ3 مراحل لإعدادها ووضعها في المتاحف
خلال هذه المغامرة تعرف «عماد» علي كيفية التعامل مع الآثار المكتشفة حديثا بشكل علمي، إذ شرح لهم الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار التعامل مع الاكتشافات الأثرية بداية من العثور عليها إلى نقلها للمتاحف للعرض على الجمهور والزوار، موضحا أنها تمر بثلاث مراحل، يفتح خلالها عمال الحفائر المقبرة وإخراج «الرديم»، ثم ينقب المفتشون عن القطع الأثرية وبالتوازي معهم يقوم المرممون بترميم تلك القطع داخل المقبرة نفسها، «بيعملوا لها إسعافات أولية وأقلمة وتقوية لتلائم البيئة المحيطة بها»، نظرا لأن الأدوات المكتشفة يحدث لها صدمة حينما تتعرض للهواء، ثم يتابعون عملية الترميم مرة أخرى بعد رفع الأثار للموقع والمعمل الميداني المعد مسبقاً، وتُنقل إلى المعمل الرئيسي لعمل ترميم شامل لها استعداداً لوضعها في المتاحف الموجودة في كافة أنحاء الجمهورية.
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