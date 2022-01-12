

فنانة ترسم على الصراصير الميتة.. ومتابعون: «الأمر يبدو قاسيًا» (صور) فنانة ترسم على الصراصير الميتة.. ومتابعون: «الأمر يبدو قاسيًا» (صور)

«أنت مبدع.. أنت مجنون»، مقولة عملت بها الفنانة الفلبينية برندا ديلجادو، التي اختارت أن يكون رسمها مميزًا بلمسة إبداع غريبة، فلم تتجه للرسم على الأوراق كما هو معهود، ولكن اتجهت للرسم على «الصراصير الميتة».



بحسب ما ذكره موقع «Oddity Central»، فإن «ديلجادو» ترسم الصراصير الميتة في أعمال فنية مصغرة مستوحاة من الكلاسيكيات مثل شكل السماء والنجوم، أو لوحة الفتاة الشهيرة لفيلم Girl With a Pearl Earring.



الفكرة الغريبة تلك، خطرت في بال هذه الشابة البالغة من العمر 30 عامًا والمقيمة في مدينة كالوكان في مانيلا، أثناء ما كانت تعمل على إزالة بعض الحشرات الميتة من مكان عملها.

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لاحظت «ديلجادو» وقتها كيف كانت أجنحة الصراصير لامعة وناعمة، الأمر الذي جذبها للرسم عليها بشكل أو بآخر.بدأت الفنانة الشابة في استخدام الألوان الزيتية لإعادة إنشاء نسخ صغيرة من روائع كلاسيكية شهيرة عن رسامين معروفين، مثل لوحة النجوم لفان جوخ المعروفة بـ «Van Gogh’s Starry Night» وVermeer Girl With a Pearl Earring، وسرعان ما بدأت أعمالها في جذب الانتباه عبر الإنترنت.«إلى زملائي الفنانين، لا تخف من استكشاف مواهبك وتحدي نفسك للقيام بالأشياء التي تعتقد أنها مستحيلة»، بهذه الكلمات وجهت «برندا» نصائح لكل لأي فنان لديه فكرة غريبة ويخشى من ردود الأفعال تجاهها.تلقت لوحات بريندا ديلجادو الغريبة ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث إذ بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالإبداع، بينما اتهمها آخرون بالقسوة على الحيوانات، حتى لو كانت هذه الحشرة التي ترسم عليها ميتة، ولم يتم قتلها عمدًا.وجاءت تعليقات مهاجميها «يا للقسوة، لا أعتقد أن ذلك شيئًا لطيفًا على الإطلاق.. أتخيل عندما أموت وأجد أحد يرسم على جسدي.. يا للهول إنه أمر غير مقبول بالطبع».وانتقدها آخر قائلًا: «بخلاف أن الصرصور قد مات بالفعل، لكنه يبدو قاسيًا أن يكون الفنان غير رحيمًا»، ولكن رغم ذلك بدأت براندا ديلجادو رحلتها إلى النجومية الفنية عبر الإنترنت.