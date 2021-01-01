شاهد فيضانات بكاليفورنيا الأمريكية بعد مد تسونامي



فيضانات بكاليفورنيا الأمريكية فيضانات بكاليفورنيا الأمريكية



أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيراً من أمواج تسونامي صباح أمس السبت، على الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث تم تسجيله بعد وقوع فيضانات محدودة في هاواي بسبب ثوران بركان في أرخبيل تونجا.



وطلبت الهيئة الوطنية للأرصاد في الولايات المتحدة من السكان مغادرة الشواطئ والموانئ في المناطق المعنية، مشيرة الى عدم الإبلاغ عن وقوع خسائر في جزر هاواي الأمريكية.

كما قالت "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن ثوران البركان أرسل أمواجا ضخمة، ارتطمت بالشاطئ وأجبرت المواطنين على الإسراع إلى مناطق مرتفعة.



كما طلبت السلطات الأمريكية من المواطنين في هاواي، بولاية ألاسكا، الابتعاد عن الساحل والاتجاه إلى مناطق مرتفعة.

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وفي مدينة سياتل، حثت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المواطنين إلى توخي الحذر، والابتعاد عن الشواطئ والموانئ.لمزيد من التفاصيل تابعونا …فيديو