شاهد ..مفاجأة في قضية نشأت مدعي النبوة .. القصة الكاملة



مفاجأة في قضية نشأت مدعي النبوة مفاجأة في قضية نشأت مدعي النبوة

ظهور نشأت مدعي النبوة ليس أمرا جديدا، إذ إن ظاهرة مدعي النبوة ظهرت على عهد النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- خاتم الأنبياء والمرسلين وفي أثناء حياته، متمثلة في ظهور مسيلمة الكذاب في اليمامة، والأسود العنسي في اليمن، وكذلك ظهر ادعاء النبوة خلال العهدين الأموي والعباسي كجندب بن كلثوم والحارِث الدمشقي، مرورًا بمدعي النبوة من الرجال والنساء من بلدان مختلفة وعلى مدار سنوات متعددة، حتى ظهر نشأت مدعي النبوة في لبنان، وهو نشأت مجد النور مدعي النبوة الذي ظهر مؤخرًا وما زال محل جدل اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بموجة من السخرية والغضب معًا.



ظهور نشأت مدعي النبوة

نشأت مجد النور الشهير بـ نشأت مدعي النبوة ظهرت له صور فيما بعد تثبت أنه كان يعمل طبالًا بإحدى الفرق الموسيقية، يظهر حليق الرأس ممسكًا بعصا غريبة الشكل، وعلى جبهته رموز غير مفهومة يجلس بجوار عالمة فلك شهيرة في لبنان ، مدحته في الفيديو قائلة: «هنيئًا للبنان بوجود الحكيم على أرضه، هنيئًا لنا نحن بوجود مرسل من السماء لمساعدة البشر».



ادعاء النبوة

نشأت مدعي النبوة تحدث عن مرض كورونا وأكد أنه ما هو إلا نتيجة التغذي على الحيوانات، في دعوة للحمية النباتية كتبشير لدين جديد، محذرًا بأن كورونا سيستمر إذا لم يتحول البشر إلى النباتية، كما حذر نشأت مدعي النبوة من لم يتبعه بالزلازل والبراكين وسخط من السماء يقع على من لا يؤيده، مدعيًا بقيامه بعدة معجزات مثل شفاء أكثر من شخص من مرض السرطان ومعجزات اخرى قال انه سيفصح عنها في فيديو لايف لكن انقطع الاتصال أثناء حديثه عنها.

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