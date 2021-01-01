آثار عين شمس تكشف لـ"صدى البلد" إجراءات انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول



كلية الآثار جامعة عين شمس كلية الآثار جامعة عين شمس





أكد الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، أن الجامعة وضعت خطة تستهدف منع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات التعليمية من خلال الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة الجامعية، تتضمن متابعة التزام مراقبي اللجان بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من وجود المسافات البينية المشار إليها بين أماكن جلوس الطلاب، ومتابعة إجراءات تهيئة قاعات الامتحانات لضمان تطبيق سبل الوقاية والمكافحة.



وأضاف الدكتور ممدوح الدماطى، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الاول بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في عملية الإمتحانات من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب ، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية، والتأكد من تلقي الطلاب لـ جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

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وصرح عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، أنه يتم التأكد من أن جميع الطلاب حاصلون على التطعيم الخاص بفيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء وجامعة عين شمس بعدم السماح للطلاب بدخول الجامعة إلا بعد تقديم شهادة تثبت الحصول على اللقاح.وأوضح الدكتور ممدوح، أنه تم توجيه أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة عن كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على السادة الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.وشدد " الدماطى"، على ضرورة التزام جميع منتسبي الكلية بارتداء الكمامات والقفازات عند الدخول من بوابات الجامعة وأثناء فترة الامتحان، كما سيتم اتخاذ إجراءات التعقيم اللازمة للجان، و تهوية لجان الامتحانات بصورة جيدة.ووجه عميد كلية الآثار، الشكر لإدارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة على الدعم الذى يتم تقديمه للكلية.وأعلن أن الكلية التزمت بتعقيم القاعات والممرات قبل وبعد كل لجنة، والتواصل مع الإدارة العامة للشئون الطبية لتوفير فريق طبي إثناء الإمتحانات ، وكذلك تنظيم قاعات الإمتحانات ووضع اللافتات الإرشادية، وبطاقات بأسماء وأرقام جلوس الطلاب على المقاعد للتيسير على الطلاب والملاحظين.