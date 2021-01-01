جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ" آداب عين شمس "

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بدأت عدد من كليات جامعة عين شمس، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، والتي انطلقت فى بعض الكليات مع بداية يناير وأخرى فى منتصف يناير وفق الجداول المعلنة بكل كلية.



وفى هذا السياق أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس جدول امتحانات التخرج للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 – 2022، للأقسام المختلفة.

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وأكدت الكلية على الطلاب ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، ومنع اصطحاب التليفون المحمول للجان .الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2021 – 2022كان المجلس الأعلى للجامعات، قد كشف عن الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2021 – 2022، حيث بدأت الدراسة 9 أكتوبر، على أن تكون فترة الدراسة بالفصل الدراسي الأول 14 أسبوعا، وينتهي الفصل الدراسي الأول الخميس الموافق 13 يناير.تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 15 يناير إلى الخميس 3 فبراير، مع التأكيد أن فترة الامتحانات 3 أسابيع وحسب كل كلية.وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من يوم السبت 5 فبراير وحتى الخميس 17 فبراير 2022، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد، السبت الموافق 19 فبراير بفترة دراسية تمتد لـ16 أسبوعا وينتهي الفصل الدراسي الثاني الخميس 9 يونيو.كما تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد خلال شهري يونيو ويوليو وفقا لطبيعية الدراسة والامتحانات لكل كلية.