آخر موعد للتقدم لمنحة الماجستير في روسيا المؤهل للعمل بالمحطات النووية

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صورة الخبر: وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المكتب الثقافي المصري في موسكو أفاد بأن هيئة Ros atom الحكومية، أعلنت عن المنح الدراسية لدرجة الماجستير والدراسات العليا في البرامج التعليمية المشتركة لتأهيل الكوادر المصـرية للعمل فى مشروع المحطة النووية ” الضبعة”.

وأوضحت أنه قد تم الإتفاق على توفير 3 منح ماجستير دراسية تمويل كامل باللغة الإنجليزية ( دراسة + سكن + مصروف شهرى) فى جامعة تومسك للتكنولوجيا الحكومية لدة عامين ولا يشترط تقديم اختبار مستوى اللغة الإنجليزية حيث سيتم من قِبل جهة الإيفاد وذلك فى التخصصات الآتيه:

– Nuclear power plants
-Nuclear engineering
-materials for nuclear applications
-high energy physics and astrophysics.
– Nuclear power engineering.
-materials design and engineering.
– Nuclear medicine.
Nuclear safty.-

واشارت إلى أن آخر موعد للتقدم: 20 يناير2022 ، بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
http://www.education-in-russia.com

وذل علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

المصدر: elbalad

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