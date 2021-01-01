31 يناير .. الامتحان الشفوى لمادة الترجمة الفورية لطلاب آداب القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الشفوى لبرامج الساعات المعتمدة للفصل الدراسى الأول العام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢.
ونوهت كلية الاداب بأن طلاب المستوى الرابع من برنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية، سيكون الامتحان الشفوى لمادة الترجمة الفورية يوم 31 يناير من الساعة 10 صباحا وسيعقد في معمل اللغات والترجمة.
على الجانب الاخر سيعقد الامتحان الشفوى لمادة الترجمة التتبعية والمنظورة لطلاب المستوي الثالث من برنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية يوم 29 يناير من الساعة 10 صباحا.
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