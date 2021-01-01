امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي..8 إجراءات رسمية لتأمينها



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمدارس الثانوية بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي (امتحانات نصف العام )



حيث أكدت وزارة التربية والتعليم على المدارس الثانوية أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حسن تنظيم أعمال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس (عربي - لغات – دولي) ، على جميع المدارس اتباع التعليمات الاتية لتأمينها :



الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التي أعدت قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالنسبة للطلاب النظاميين والخدمات، وطلاب المنازل

التأكيد على ألا يضع المعلم الامتحان للصف الذي يدرس له هذا العام

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يتم وضـع الامتحانات على مستوى المدارس، مـن خـلال تكليف من الموجه الأول لمدرسي المواد الدراسية لكل مدرسة على حدةيتم تصميم الورقة الامتحانية بحيث يؤدي الطالب الامتحان فـي نفس الورقةيخصص جزء من الورقة علـى صـورة “سيلبس” يحمل بيانات الطالب على ان يتم نزعـه قبـل التصحيح للحفاظ على السرية.يتم تصوير الامتحانات داخـل الإدارة التعليمية أو داخل المدرسة وذلك مـن خـلال لجنـة تشـكل مـن قبـل مـدير المدرسة تكون مسئولة مسئولية كاملة عن سرية هذه الامتحانات.يتم تشكيل لجنـة نظـام ومراقبة داخـل كـل مـدرسـة وذلك لاتمام عملية سير الامتحان، للحفاظ على سرية اجراء الامتحان حتى إعلان النتيجة.تشكل لجنـة من معلمي المـواد لتقدير أوراق الإجابـة لكـل مدرسة تحت اشراف الموجه الأول بالادارة التعليمية علـى أن تعلن نتائج الطلاب فـي صـورة تقديرات كما ورد بالكتاب الدوري رقم (1) لسنة ٢٠٢٢لمدير الإدارة التعليمية اتخاذ مـا يلزم مـن اجراءات في ضوء القواعد المنظمـة مع مراعاة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامةوكان قد أرسل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابا دوريا لجميع المديريات التعليمية بتوقيعه الرسمي، للتأكيد على القرارات الرسمية التي أصدرها فجر اليوم بشأن آلية عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الخاصة بالفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022وجاء وزير التربية والتعليم في كتابه الدوري المرسل للمديريات ما يلي:في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم اعمال امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة العربي واللغات ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية ، ومن اجل تحقيف الهدف الرئيسي من تقييم الطلاب وهو الوقوف على مستوى فهم الطالب لمخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديدة التي تستهدف قياس مخرجات التعلم والتعرف على نوعية اسئلة التقييم الجديدة التي تستهدف قياس مخرجات التعلم العليا فقد تقرر ما يلي :طرق تقييم المواد الاساسية لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي في المدارس الرسمية والخاصة- يعقد امتحان الفصل الدراسي الاول لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ورقيا بالدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد بداية من يوم 22 يناير 2022 ، وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية المعدة بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي- تعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الاساسية للمادة للاستعانة بها اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي- يسمح للطلاب بـ اصطحاب التابلت اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الالكترونيطرق تقيم المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الصفين الاول والثاني الثانويتعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي خلال الفترة من 15 حتى 17 يناير 2022 طبقا للجدول المعتمدطرق تقييم مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية- تتولى كل مدرسة وضع اسئلة امتحانات الهوية القومية ( اللغة العربية - الدراسات الاجتماعي ة- التربية الدينية - التربية الوطنية ) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت اشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليميةضوابط عامة لـ امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي- يقوم ندير المدرسة بتكليف المدرس الاول للمادة بوضع اسئلة الامتحان على ان يتم الالتزام بالمواصفات الفنية المعدة من قبل المركز القومي للامتحات والتقويم التربوي وتكون اسئلة الامتحان 70% منها موضوعي بطريقة الاختيار من متعدد و 30% منها قالي- يجوز ان تكون الاجابة بنفس ورقة الاسئلة او تكون الاجابة بورقة منفصلة عن ورقة الاسئلة ايهما نسب للمدرسة- تشكل لجنة من معلمي المواد لتقدير اوراق الاجابة بكل مدرسة على ان تعلن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي في صورة تقديرات : ( من 85 إلى 100 ممتاز - كم 65 إلى اقل من 85 جيد جدا - من 50 إلى اقل من 65 جيد - اقل من 50 ضعيف )- تشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية- يتم قبول الاعذار التي يتعرض لها الطالب اثناء الامتحانات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن- يتولى مدير المدرسة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين في الامتحانات