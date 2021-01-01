هجوم من أسراب من الخنافس علي مدينة في الأرجنتين



هجوم من أسراب من الخنافس هجوم من أسراب من الخنافس

هاجمت أسراب من مكون من ملايين الخنافس إلى مدينة سانتا إيزابيل في الأرجنتين ، مما تسبب في دمار وإلحاق أضرار بالمباني والممتلكات.



اضطر السكان المحليون في المدينة إلى إطفاء الإضاءة العامة في محاولة للتخلص من الإصابات المروعة.



تسبب الطاعون في إلحاق أضرار بمركز شرطة المدينة ، والمنازل ، والسيارات ، والمركبات ، بالإضافة إلى سد المصارف في محطة بنزين، وقال نائب عمدة البلدة كريستيان إتشيجراي: "إنهم في كل مكان في البيوت ، في المتاجر".

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يُطلق على هذه الحشرات اسم 'كاسكارودوس' ، وقد انتشرت في المنتزهات والحدائق ، وتم العثور عليها مختبئة من أشعة الشمس في الثقوب المظلمة في أسقف منازل الناس أيضًا.على الرغم من أن كسكارودوس لا تلدغ أو تعض ، فهي مغطاة بقشرة صلبة وغالبًا ما تصطدم بالأشياء أثناء الطيران. نتيجة لذلك ، نصح السكان بتغطية وجوههم عندما يكونون في الخارج.تتدفق الحشرات إلى البلدة الأرجنتينية الصغيرة في مقاطعة لا بامبا الوسطى منذ أكثر من أسبوع بسبب الطقس البري بما في ذلك الأمطار الغزيرة وموجة الحر التي أدت إلى ارتفاع ميزان الحرارة فوق 40 درجة مئويةخلقت الظروف الرطبة الحارة بيئة مثالية للخنافس لتتكاثر بشكل جماعي ، وبالإضافة إلى ذلك ، اجتذبت أضواء المدينة الخنافس البالغة بالملايين. الآن يكافح السكان للتخلص من الغزو الثائر..