يصاحبها تساقط الثلوج.. كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب البلاد



كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا كتلة هوائية باردة قادمة من أوروبا



أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بداية من اليوم بكتلة هوائية باردة مصدرها جنوب



وشرق أوروبا صاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسوف تستمر معانا لعدة أيام أخرى والفرصة مهيأة لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء .



كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس أكثر.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح.ومن المتوقع اليوم أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وخليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا لداخل .وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.