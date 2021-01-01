"لأن البهارات سر الطبخة" اعرفي التوابل المناسبة لكل أكلة



اعرفي التوابل المناسبة لكل أكلة اعرفي التوابل المناسبة لكل أكلة



استخدام التوابل والبهارات خلال طهي الطعام يضيف نكهة وطعم لذيذ بجانب الطعم الأصلي للطعام، وهو ما يجعل له مذاق خاص ويختلف من سيدة بيت لأخرى، وهو ما يميزها عن غيرها فبعض السيدات لديهن خلطة توابل خاصة لا يمكن لأحد أن يعرف سرها، ولكن قد تلعب التوابل دور سلبي تماماً في الوصفة، إذا لم تقومي باختيار التوابل المناسبة أو قمتي بوضع نوع من البهارات لا يتماشى مع هذا الصنف من الطعام، لذلك تقدم الشيف رانيا قاسم في حديثها لـ"اليوم السابع" أنواع التوابل الخاصة بكل صنف من الأطعمة كما يلي:





بهارات الفراخ والبط

يحتاج كل من الفراخ والبط لأنواع قوية من التوابل والبهارات حتى تتمكني من القضاء على رائحة الفراخ غير المستحبة ومن أفضل التوابل المناسبة لها هي: "الفلفل الأسود والحبهان، ورق اللورا و الزعتر والروزمارى والقرفة، الجنزبيل والمستكة والكركم والكارى" ويجب وضعها بشكل مناسب لكمية الفراخ والبط.



بهارات الأسماك

من الضروري جدًا الاهتمام باختيار التوابل والبهارات المناسبة عند طهي الأسماك حتى تحصلي على أشهى وألذ طعم وتجنب النكهات الغريبة وغير المحببة حيث أن التوابل والبهارات المفضلة مع الأسماك هى "الكمون والكسبرة والكركم" كما يجب إضافة هذه البهارات مع الثوم، والفلفل الأخضر، على الخلطة التى سوف تحشين بها السمك.

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بهارات اللحوملا تضعي كثيرا من التوابل والبهارات على اللحوم حتى لا تؤثر سلبا على طعمها ومذاقها اللذيذ اللحوم لذلك عند سلق اللحمة لا تستخدمي أكثر من الفلفل الأسود وورق اللورا حتى نحافظ على الطعم الأصلى للحوم، أما إذا رغبتي في تحضيرها على شكل طاجن لحم مع الخضار على سبيل المثال فبهارات اللحوم التي عليكي استخدامها هي الفلفل الأسود والكمون ورق لورا وسماقبهارات الشوربةهناك أنواع معينة وأساسية من التوابل يمكنك أن تستخدمي مع جميع أنواع وأطباق الشوربة وهي كالتالي" الفلفل الأسود والحبهان، ورق اللورا".بهارات صلصة المحشى والخضرواتإضافة التوابل والبهارات إلى صلصة المحشي والخضروات تعطيكي نكهة وطعم في غاية الروعة، ولكن عليكي الحذر من إضافة التوابل بكميات كبيرة أو استخدام بهارات لا تناسب الصلصة حيث أن التوابل والبهارات المستخدمة مع المحشى والخضروات هي "كسبرة ناشفة و الكمون و الفلفل الأسود وبابريكا وذر ورد" حسب الرغبةصلصة المكرونةمن الضروري أن تستخدمي توابل خفيفة فى المكرونة، وعدم المبالغة فى بهارات الصلصة الخاصة بها حتى تكون خفيفة على المعدة، لذا فيمكنك وضع "الفلفل الأسود والكمون" فقط.