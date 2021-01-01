"لأن البهارات سر الطبخة" اعرفي التوابل المناسبة لكل أكلة

استخدام التوابل والبهارات خلال طهي الطعام يضيف نكهة وطعم لذيذ بجانب الطعم الأصلي للطعام، وهو ما يجعل له مذاق خاص ويختلف من سيدة بيت لأخرى، وهو ما يميزها عن غيرها فبعض السيدات لديهن خلطة توابل خاصة لا يمكن لأحد أن يعرف سرها، ولكن قد تلعب التوابل دور سلبي تماماً في الوصفة، إذا لم تقومي باختيار التوابل المناسبة أو قمتي بوضع نوع من البهارات لا يتماشى مع هذا الصنف من الطعام، لذلك تقدم الشيف رانيا قاسم في حديثها لـ"اليوم السابع" أنواع التوابل الخاصة بكل صنف من الأطعمة كما يلي:
بهارات الفراخ والبط
يحتاج كل من الفراخ والبط لأنواع قوية من التوابل والبهارات حتى تتمكني من القضاء على رائحة الفراخ غير المستحبة ومن أفضل التوابل المناسبة لها هي: "الفلفل الأسود والحبهان، ورق اللورا و الزعتر والروزمارى والقرفة، الجنزبيل والمستكة والكركم والكارى" ويجب وضعها بشكل مناسب لكمية الفراخ والبط.
بهارات الأسماك
من الضروري جدًا الاهتمام باختيار التوابل والبهارات المناسبة عند طهي الأسماك حتى تحصلي على أشهى وألذ طعم وتجنب النكهات الغريبة وغير المحببة حيث أن التوابل والبهارات المفضلة مع الأسماك هى "الكمون والكسبرة والكركم" كما يجب إضافة هذه البهارات مع الثوم، والفلفل الأخضر، على الخلطة التى سوف تحشين بها السمك.
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