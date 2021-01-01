وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه فى المنزل..مش هتحسى بألم

تشعر المرأة بالانزعاج من ظهور الشعر بمناطق مختلفة على وجهها، لذلك تستخدم كل الطرق الممكنة التى تساعدها فى التخلص منه، والتى تتسبب أحيانًا فى الشعور بالألم، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه بشكل طبيعى، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".
وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه: دقيق الشوفان والموز
يجب مزج ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان مع ثمرة موزة ناضجة مع التقليب لعمل عجينة ووضعها على المناطق المختلفة بالوجه مع التدليك لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد، وينصح باستخدام هذه الوصفة لأن دقيق الشوفان يعتبر مقشر طبيعى ورطب وغنى بمضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة الاحمرار من البشرة، ويساعد على توهج الوجه.
البطاطس والعدس لإزالة شعر الوجه
يجب خلط ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون مع خمس ملاعق كبيرة من عصير البطاطس، مع طحن العدس بعد نقعه طوال الليل فى الماء لتحويله إلى عجينة ناعمة، ثم إضافة جميع المكونات ووضعها على الوجه وتركها حتى تجف تماماً لمدة 20 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء، وتساعد هذه الوصفة في تجفيف الشعر، كما تساعد البطاطس في تفتيح لون الشعر، ما يجعله أقل وضوحًا.
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