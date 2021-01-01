وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه فى المنزل..مش هتحسى بألم



وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه



تشعر المرأة بالانزعاج من ظهور الشعر بمناطق مختلفة على وجهها، لذلك تستخدم كل الطرق الممكنة التى تساعدها فى التخلص منه، والتى تتسبب أحيانًا فى الشعور بالألم، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه بشكل طبيعى، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".



وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه: دقيق الشوفان والموز

يجب مزج ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان مع ثمرة موزة ناضجة مع التقليب لعمل عجينة ووضعها على المناطق المختلفة بالوجه مع التدليك لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد، وينصح باستخدام هذه الوصفة لأن دقيق الشوفان يعتبر مقشر طبيعى ورطب وغنى بمضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة الاحمرار من البشرة، ويساعد على توهج الوجه.



البطاطس والعدس لإزالة شعر الوجه

يجب خلط ملعقة كبيرة من العسل وعصير الليمون مع خمس ملاعق كبيرة من عصير البطاطس، مع طحن العدس بعد نقعه طوال الليل فى الماء لتحويله إلى عجينة ناعمة، ثم إضافة جميع المكونات ووضعها على الوجه وتركها حتى تجف تماماً لمدة 20 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء، وتساعد هذه الوصفة في تجفيف الشعر، كما تساعد البطاطس في تفتيح لون الشعر، ما يجعله أقل وضوحًا.

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بياض البيض ونشا الذرة لإزالة شعر الوجهيجب خلط ملعقة كبيرة من نشا الذرة والسكر مع بياض البيض، ووضع هذا الخليط على المناطق التي يوجد بها الشعر غير المرغوب فيه، والإنتظار حتى يجف ثم تقشيره، ويشكل بياض البيض اللزج طبقة رقيقة على الجلد عندما يقترن بالسكر ونشا الذرة، و هذه الطريقة غير مناسبة للبشرة المعرضة لحب الشباب، وذلك لاحتواء بياض البيض على فيتامين" أ" الذي قد يؤدي إلى انتشار البثور على الوجه.