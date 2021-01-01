طريقة تحضير كفتة البطاطس بالتونة



كفتة البطاطس بالتونة كفتة البطاطس بالتونة



تعد كفتة البطاطس من الأكلات المميزة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وخاصة الأطفال، كما يمكنك إضافة التونة للحصول على وجبة صحية متكاملة لأسرتك.









قد يعجبك أيضا...

وإليك طريقة تحضير كفتة البطاطس بالتونةمقادير كفتة البطاطس بالتونةبطاطس برنوازيه مسلوقةدقيقتونةبصلشبتبقدونسبابريكاكمونملحفلفل حارفلفلبيضبطاطس شبسلبنبقسماطزيت للقليطريقة تحضير كفتة البطاطس بالتونة1- اخلطي الدقيق على البطاطس المهروسة و يضاف قليل من اللبن و البقسماط2- تكور وتشكل مثل الكمثرى و تحشى بحشوة التونة المتبلة بالبهارات والملح والفلفل3- ثم اغمسيها في البيض ثم اللبن ثم البقسماط4- تقلى في الزيت وتقدم ساخنة مع بطاطس شبس