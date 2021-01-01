طريقة تحضير كفتة البطاطس بالتونة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة تحضير كفتة البطاطس بالتونة

صورة الخبر: كفتة البطاطس بالتونة
كفتة البطاطس بالتونة


تعد كفتة البطاطس من الأكلات المميزة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وخاصة الأطفال، كما يمكنك إضافة التونة للحصول على وجبة صحية متكاملة لأسرتك.



وإليك طريقة تحضير كفتة البطاطس بالتونة

مقادير كفتة البطاطس بالتونة
بطاطس برنوازيه مسلوقة

دقيق

تونة
بصل

شبت

بقدونس

بابريكا

كمون

ملح

فلفل حار

فلفل

بيض

بطاطس شبس

لبن

بقسماط

زيت للقلي

طريقة تحضير كفتة البطاطس بالتونة
1- اخلطي الدقيق على البطاطس المهروسة و يضاف قليل من اللبن و البقسماط

2- تكور وتشكل مثل الكمثرى و تحشى بحشوة التونة المتبلة بالبهارات والملح والفلفل

3- ثم اغمسيها في البيض ثم اللبن ثم البقسماط

4- تقلى في الزيت وتقدم ساخنة مع بطاطس شبس

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة تحضير كفتة البطاطس بالتونة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25387

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager