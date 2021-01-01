كفتة البطاطس بالتونة
تعد كفتة البطاطس من الأكلات المميزة التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وخاصة الأطفال، كما يمكنك إضافة التونة للحصول على وجبة صحية متكاملة لأسرتك.
وإليك طريقة تحضير كفتة البطاطس بالتونة
مقادير كفتة البطاطس بالتونة
بطاطس برنوازيه مسلوقة
دقيق
تونة
بصل
شبت
بقدونس
بابريكا
كمون
ملح
فلفل حار
فلفل
بيض
بطاطس شبس
لبن
بقسماط
زيت للقلي
طريقة تحضير كفتة البطاطس بالتونة
1- اخلطي الدقيق على البطاطس المهروسة و يضاف قليل من اللبن و البقسماط
2- تكور وتشكل مثل الكمثرى و تحشى بحشوة التونة المتبلة بالبهارات والملح والفلفل
3- ثم اغمسيها في البيض ثم اللبن ثم البقسماط
4- تقلى في الزيت وتقدم ساخنة مع بطاطس شبس
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