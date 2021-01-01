لإطلالة أنيقة.. التنورة القطيفة تتصدر موضة شتاء 2022

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صورة الخبر: التنورة القطيفة تتصدر موضة شتاء 2022
التنورة القطيفة تتصدر موضة شتاء 2022



التنورة القطيفة هى عنصر أساسى فى خزانة كل امرأة فى فصل الشتاء، حيث تصدرت الموضة بألوان وخامات متعددة فهى واحدة من أسهل القطع التى يمكنك سحبها وتنسيقها مع القطع المختلفة، بجانب تعدد طرق ارتدائها تناسب مختلف الخروجات والمناسبات.

قالت الفاشون بلوجر آية ماهر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الإنستجرام، ادمجى التنورة القطيفة الميتاليك مع بلوزة بيضاء وحجاب بنفس اللون، مع حزام أسود للخصر لإضفاء مظهر انيق.
وأضافت ارتدى تنورة كلاسيك ميتاليك مع قميص أسود بأكمام واستخدمى المجوهرات المصنوعة من الذهب لإكمال مظهرك مع حجاب مشابه للتنورة.

ونصحت بالجمع بين التنورة القطيفة وسترة بيضاء وحذاء ذو كعب عال فهى طريقة مناسبة لملابس العمل او خروجة هامة مع استخدام حقيبة الكتف.

وأشارت إلى أنه من الألوان غير المألوفة على العين استخدام حجاب من نفس درجات البلوزة وإدخال الألوان الأغمق مع لون تنورة مختلفة ولكن عند تجربتها فى الواقع ستنبهرى بجمالها فلابد أن تجربيها.

وأضافت يمكنك ارتداءها كجزء من ملابس رياضية عن طريق تنسيقها مع حذاء رياضى ابيض مع حجاب العمامة لشكل جذاب.

أكدت مزج اللونين الأسود والأحمر معا لاطلالة مبهجة ومناسبة لمختلف المناسبات فاختارى التنورة الحمراء مع البلوزة والحجاب باللون الأسود.

صورة الخبر: التنورة القطيفة تتصدر موضة شتاء 2022

صورة الخبر: التنورة القطيفة تتصدر موضة شتاء 2022

المصدر: elbalad

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