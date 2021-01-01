لإطلالة أنيقة.. التنورة القطيفة تتصدر موضة شتاء 2022

التنورة القطيفة هى عنصر أساسى فى خزانة كل امرأة فى فصل الشتاء، حيث تصدرت الموضة بألوان وخامات متعددة فهى واحدة من أسهل القطع التى يمكنك سحبها وتنسيقها مع القطع المختلفة، بجانب تعدد طرق ارتدائها تناسب مختلف الخروجات والمناسبات.
قالت الفاشون بلوجر آية ماهر، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الإنستجرام، ادمجى التنورة القطيفة الميتاليك مع بلوزة بيضاء وحجاب بنفس اللون، مع حزام أسود للخصر لإضفاء مظهر انيق.
وأضافت ارتدى تنورة كلاسيك ميتاليك مع قميص أسود بأكمام واستخدمى المجوهرات المصنوعة من الذهب لإكمال مظهرك مع حجاب مشابه للتنورة.
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